Bad Belzig

Bad Belzig ist nicht Berlin. Ein Streik – wie im Vivantes-Konzern der Hauptstadt – ist in der Oberlinhaus-Reha-Klinik „Hoher Fläming“ in Bad Belzig abgewendet. Der seit fast einem Jahr währende Tarifkonflikt wurde am Mittwoch beigelegt.

Die Mitarbeiter der Einrichtung dürfen sich ab Herbst mehr Geld im Portmonee freuen. Darüber hat Torsten Schulz, Verhandlungsführer der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, jetzt informiert. Die Bereitschaft zum Ausstand sei aber groß gewesen.

Extra-Zahlung zum zweiten Mal

„Nur vor dem Hintergrund, dass die Lage wegen der Corona-Krise noch angespannt ist, sind wir auf den den Kompromiss eingegangen“, sagt der Gewerkschafter. Allerdings liege damit gleich der Nachholbedarf für die nächste Runde auf dem Tisch.

Torsten Schulz ist Vertreter von Verdi Brandenburg. Quelle: Rüdiger Böhme

„Die Verhandlungen fanden in der wegen der Pandemie wirtschaftlich schwierigen Zeit statt“, stellt dazu Marcel Peters fest. Der geschäftsführende Prokurist verweist darauf, dass als Wertschätzung für die erbrachten Leistungen wie schon 2020 mit Zahlung einer Corona-Prämie gewürdigt wird.

300 Euro waren es seinerzeit, während jedoch einige Kollegen wegen Kurzarbeit eigentlich mehr eingebüßt haben.

Verständigt haben sich die Beteiligten nunmehr auf eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um vier Prozent ab 1. November. Die Laufzeit ist bis 28. Februar 2023 festgelegt. Die vom Arbeitgeber nochmals vorgeschlagene nur schrittweise Steigerung wurde abgelehnt. Ferner erhalten die Beschäftigten im Oktober die Einmalzahlung von 800 Euro – die Teilzeitkräfte anteilig.

Gefälle zwischen Potsdam und Bad Belzig

Damit bleibt es praktisch beim Abstand der 180 Mitarbeiter am Standort Bad Belzig gegenüber dem Haupthaus, wie Torsten Schulz bedauert. Das Reha-Klinikum „Hoher Fläming“ in der Oberlinhaus gGmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen des Oberlinhauses Potsdam. Es betreibt selbst 15 Gesellschaften an 26 Standorten mit insgesamt 2000 Beschäftigten.

Marcel Peters, kaufmännischer Leiter der Reha-Klinik "Hoher Fläming" Bad Belzig im Oberlinhaus Quelle: René Gaffron

Der Ausstand – zunächst als Warnstreik – scheint ernsthaft vorbereitet gewesen zu sein. Denn nicht nur dass Verdi einen dafür nötigen Notdienstplan erarbeitet und der Leitung der Einrichtung vorgelegt hat. Die Pfleger, Therapeuten und weitere Angestellten haben ihr Anliegen selbstbewusst kundgetan. Zu dem Zweck trugen zahlreiche Kollegen die Button mit der Aufschrift „Wir sind es wert!“ an der Arbeitskleidung.

Fachkräfte sind begehrt

„Dass es nun in der letzten Verhandlungsrunde zu einem Abschluss gekommen ist, ist ein Erfolg für alle Seiten“, bilanziert Marcel Peters. Immerhin spitzt sich der Wettbewerb um Fachkräfte in der Gesundheitsbranche zu. Nicht zuletzt steht seit kurzem der Plan für die Ansiedlung einer weiteren Reha-Klinik in Bad Belzig im Raum. „Dies haben wir natürlich nicht unerwähnt gelassen“, bekennt Torsten Schulz.

Diesen Aufnäher und Button haben die Mitarbeiter der Oberlin-Reha-Klinik "Hoher Fläming" in Bad Belzig im Vorfeld der letzten Tarifrunde getragen. Quelle: Privat

„Wir sind optimistisch, dass es uns gelingen wird, die aktuell besonderen Einschränkungen der Pandemie hinter uns zu lassen und mit der Kompetenz und dem Engagement unserer Mitarbeitenden weiter ein starker Leistungsanbieter für unsere Patienten zu sein“, sagt Marcel Peters.

Von René Gaffron