Streit auf Parkplatz in Bad Belzig eskaliert – Mann holt Messer raus

Bad Belzig

Zwei Betrunkene haben sich am Donnerstagabend eine heftige Auseinandersetzung in Bad Belzig geliefert. Einer der Beteiligten musste danach medizinisch behandelt werden.

Auf dem Parkplatz des Discount-Marktes an der Erich-Weinert-Straße geriet das alkoholisierte Duo gegen 19 Uhr in einen Streit. Im Zuge dessen verschwand der 39-Jährige kurz vom Ort des Geschehens und tauchte dann wieder mit einem Messer wieder auf. Bevor er es gegen seinen 35-jährigen Gegenüber richten konnte, streckte dieser ihn bereits mit einem Faustschlag nieder.

So blieb der 39-Jährige benommen am Boden liegen. Polizeibeamte wurden gerufen. Sie haben die beiden schließlich getrennt. Eine Rettungswagen brachte den Geschlagenen ins Krankenhaus. Beim Sturz hat er sich am Kopf verletzt.

Das aufgefundene Jagdmesser wurde von den Gesetzeshütern sichergestellt und der 35-Jährige wurde des Platzes verwiesen. Gegen beide Beteiligten ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von René Gaffron