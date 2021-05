Streit um Abriss der Kegelbahn: Haus der Vereine in Bad Belzig als mögliches Ausweichquartier  

Bad Belzig

In Bad Belzig soll es künftig ein Haus der Vereine geben. Der Neubau soll am Heinrich-Rau-Stadion im Borussiaweg entstehen und Platz für eine neue Kegelbahn bieten. Auch die Kraftsportler sollen dort unterkommen. Das fordert der CDU-Stadtverordnete Tobias Paul.

„Das hätte viele Vorteile für Handballer, Fitnesssportler, Fußballer und Kegler“, erklärte Paul in einem MAZ-Gespräch. „Dann hätten wir alle Probleme gelöst.“

Tobias Paul ist Stadtverordneter und Mitglied der CDU-Fraktion im Kreistag von Potsdam-Mittelmark. Quelle: Rüdiger Böhme

Der CDU-Stadtverordnete, der auch Mitglied des Kreistages von Potsdam-Mittelmark ist, spielt damit auf den nach wie vor schwelenden Konflikt zwischen Bad Belzig und dem Kreis um den Bau einer neuen Turnhalle in der Puschkinstraße an. Potsdam-Mittelmark möchte die Sportstätte für das Fläming-Gymnasium errichten lassen. Dafür müsste allerdings die Kegelbahn der „SG Einheit“ weichen.

Das bringt deren Mitglieder genauso auf die Palme wie das Fehlen eines alternativen Standortes für ihre Anlage. Die Sportler der „SG Einheit“ hatten die Kegelbahn Anfang der 1970er-Jahre selbst errichtet. „Sie müsste in dem neuen Haus der Vereine untergebracht werden“, fordert Tobias Paul. Dafür sei aus seiner Sicht ein kompletter Neubau nötig.

Doch wer soll solch ein Projekt bezahlen? Dafür hat Tobias Paul gleich mehrere Vorschläge. Zum einen müsste die Stadt Bad Belzig investieren. Zum anderen gebe es ja die Möglichkeit zum Crowdfunding, dem Geldsammeln übers Internet. „Außerdem könnten auch Mittel aus dem Kreisentwicklungsbudget zum Einsatz kommen“, sagte er.

Detlef Schwarz ist im Vorstand der Sektion Kegeln in der „SG Einheit“ in Bad Belzig. Quelle: Archiv/André Großmann

Die Kegler der „SG Einheit“ sind nun schon seit Jahren im Ungewissen über die Zukunft ihrer mit viel Arbeit selbst errichteten Anlage. „Da stecken unglaublich viele Stunden drin“, sagte Detlef Schwarz am Mittwoch auf Anfrage der MAZ. Er ist im Vorstand der Sektion Kegeln und könnte sich einen Umzug zum Borussiaweg in ein neues Haus der Vereine gut vorstellen, wie er erklärte. „Da müssten wir uns natürlich alle an einen Tisch setzen und über die Modalitäten und vor allem über Geld reden.“

Ein Kegler in Aktion auf der Anlage der „SG Einheit“ in Bad Belzig. Quelle: Archiv/Jörgen Heller

Ganz wichtig für die Kegler sei die Möglichkeit des Vermietens ihrer Bahnen an andere Nutzer, so Detlef Schwarz. „Sonst könnten wir als Sektion nicht überleben, wir sind ein kleiner Verein.“ Den Wert der jetzigen Kegelbahn schätzt er auf rund eine halbe Million Euro. Eine genaue Schätzung werde demnächst erstellt, sagte Detlef Schwarz.

Keine Alternative zum Neubau

Zum geplanten Neubau der Turnhalle für das Fläming-Gymnasium in Bad Belzig sieht Tobias Paul keine Alternative. „Ich befürchte, dass die Halle nur dort entstehen kann“, erklärte er. Sie würde für den Schulbetrieb und sehr viele Schüler von großem Nutzen sein. Momentan müssten die Schüler den weiten Weg zur Sporthalle in der Karl-Liebknecht-Straße auf sich nehmen. Das sei eigentlich kein Zustand. Tobias Paul ist selbst Lehrer am Fläming-Gymnasium.

Andre Köppen ist der Kämmerer von Potsdam-Mittelmark Quelle: Archiv/René Gaffron

Derweil stecken die Verhandlungen zwischen der Stadt und dem Kreis nach wie vor in einer Sackgasse. Wegen des geplanten Umzuges großer Teile der Kreisverwaltung von Bad Belzig nach Beelitz-Heilstätten in einen zentralen Neubau, mauert die Bad Belziger Verwaltung womöglich. „Es gibt derzeit keinen neuen Stand. Die Stadt Bad Belzig hat bislang auf das Kaufangebot des Landkreises nicht reagiert“, erklärte der zuständige Fachbereichsleiter in der Kreisverwaltung, André Köppen, auf Anfrage der MAZ. Ob eine baldige Einigung in Sicht sei, könne er nicht beurteilen, so Köppen. Er ist auch der Kämmerer von Potsdam-Mittelmark.

Nach Aussagen von Köppen ist der Kreis nach wie vor an dem Projekt interessiert. „Der Landkreis würde gerne eine Sporthalle bauen, in erster Linie für den Schulsport des Fläming-Gymnasiums“, erklärte er. Zur Zukunft der Kegelbahn könne er aus Kreissicht nichts sagen. Das sei Angelegenheit der Stadt.

Doch eine Einigung scheint momentan zumindest noch in weiter Ferne. „Derzeit sind keine Gesprächstermine vereinbart“, so der Kämmerer.

Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang war am Mittwoch nicht für die MAZ zu sprechen.

Von Hermann M. Schröder