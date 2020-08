Bad Belzig

Die nächste Runde im Streit um die Zukunft von Bad Belzig als Verwaltungssitz des Kreises Potsdam-Mittelmark wird hinter verschlossenen Türen ausgetragen. An dem Gespräch sollen Landrat Wolfgang Blasig ( SPD), die Bürgermeister von Bad Belzig und Beelitz, Roland Leisegang und Bernhard Knuth, sowie Reth Kalsow als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Hauptverwaltungschefs teilnehmen. Dazu kommen die Fraktionsspitzen des Kreistages Potsdam-Mittelmark.

Denn die Fronten haben sich derart verhärtet, dass eine langwierige juristische Auseinandersetzung droht. Wird das Gericht angerufen, werden wohl nicht nur die direkten Pläne für die Verwaltungsbauten hier wie da vorübergehend in Schubladen verschwinden. Andere Investitionen des Kreises in Bad Belzig kämen im Gegenzug wohl auf den Prüfstand. „Diese Eskalation kann niemand wollen“, sagt Vizelandrat Christian Stein ( CDU) im Fachausschuss für Verwaltungsstandorte-Entwicklung.

Kritik an Parlamentariern

In dem Kreistagsgremium, in dem die drei Rathaus-Chefs immerhin ständige beratende Mitglieder sind, zeichnete sich in dieser Woche keine Lösung ab. Vielmehr zog Kreiskämmerer André Köppen eine verheerende Bilanz. Denn seit Verabschiedung der 2-Standorte-Strategie vor zwei Jahren ist praktisch wenig zur Umsetzung passiert. „Wohl aber wird vom Parlament immer wieder das eigene Votum mal mehr mal weniger in Frage gestellt“, beklagt der Finanz- und Personalchef. „Dabei setzen wir als Verwaltung um, was beschlossen war.“

Andre Köppen, Leiter für Personal und Finanzen in der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark. Quelle: René Gaffron

Besonders scharfe Kritik ging an die Adresse von Roland Leisegang, der aktiv gegen die Realisierung der Pläne arbeite. Das Stadtoberhaupt von Bad Belzig indes erklärte, dass Skepsis bleibt, nachdem 2018 zunächst sogar die Zentralisierung ausschließlich in Beelitz-Heilstätten propagiert worden sei und sich die Stadtverordneten bis heute nicht hinreichend informiert fühlen.

Weg durch die Instanzen droht

Während Henry Liebrenz ( Bündnis 90/Die Grünen) schnell rechtliche Klarheit fordert, prognostiziert Peter Weihs (Bürgerinitiative Kleinmachnow), dass ein jahrelanger Marsch durch die Instanzen jegliche Aktivitäten bei der Verwaltungsmodernisierung bremsen könnte. Dabei müssten seiner Auffassung nach viele gemietete Immobilien lieber früher als später aufgegeben werden.

Zuerst Container in der Niemöllerstraße Der Masterplan sieht einen Verwaltungsneubau in Beelitz-Heilstätten vor. Büros für 700 Mitarbeiter sollen auf einem kreiseigenen Grundstück entstehen. Die Errichtung war für 2024 ins Auge gefasst. Erst einmal befindet am 1. September die Stadtverordnetenversammlung Beelitz über die Aufstellung des Bebauungsplanes. Erst nach Abschluss dieses Vorhabens sollen die Räume für die 300 Kollegen in Bad Belzig teils saniert, teils neu gebaut werden. Vorher aber schon sind TGZ-Sanierung, Expansion von Regiobus- und Straßenbetrieb sowie Neubau der Rettungswache vorgesehen. Noch in diesem Jahr wird der Bauantrag für einen temporärebn Containerbau am Historischen Landratsamt in der Niemöllerstraße gestellt.

Nicht ausgeschlossen ist laut Roland Leisegang, dass die Stadt Bad Belzig gegen den Masterplan klagen wird. Darin ist der Aufbau der Kreisverwaltung hauptsächlich in Beelitz-Heilstätten und die Bestandssicherung in Bad Belzig vorgesehen. Der Rathauschef macht keinen Hehl daraus, dass er die Rechtmäßigkeit des 2018 verabschiedeten Kompromiss bezweifelt.

Ministerium erteilt Absage

Mit den Ergebnissen einer Standort-Analyse, einer Online-Umfrage und einem Rechtsgutachten der Kanzlei Raue sieht er sich in der Haltung bestärkt. Ob Verwaltungs- und Verfassungsrichter der Argumentation folgen, lässt sich nicht abschätzen. Das Ministerium des Innern hat mitgeteilt, dass es keinen Anlass sieht, den Masterplan zu beanstanden.

Bad Belzig ist stolze Kreisstadt seit rund 200 Jahren. Quelle: René Gaffron

Ähnlich ist die Auffassung des hauseigenen Justitiars Reinhard Neugebauer für den Landkreis. „Kreissitz ist der Ort, an welchem die Organe des Landkreises – Kreistag, Kreisausschuss und Landrat –ansässig sind, also die relevanten Entscheidungen getroffen werden“, heißt es in dem Dossier grundsätzlich. Der Organisationshoheit folgend könne die Struktur der Verwaltung selbst bestimmt werden.

Immerhin räumt der Rechtsexperte ein: „Es wird die Gefahr gesehen, dass eine Reduzierung der Verwaltung auf die Organe des Kreises, wie im ersten Entwurf des 1-Standort-Masterplans vorgesehen, ein Unterlaufen der eigentlichen Bestimmung als Verwaltungssitz darstellen könnte.“

Skepsis besteht fort

Dass der Abzug von Verwaltungsmitarbeitern nicht (mehr) in Rede stehe, beteuerten Köppen und Stein nochmals deutlich. Doch weil beide nicht wie gewünscht Termine und Größenordnungen für Planung und Bau nennen können oder wollen, bleibt das Misstrauen der Abgeordneten, wie Ausschusschef Michael Klenke ( SPD) begründete. „Wir brauchen doch auch eine Vorstellung, was in sechs oder acht Jahren dann in Bad Belzig gebaut werden soll“.

Die Hoffnung, dass sogar parallel für beide Orte geplant und gebaut werden könnte, zerstreute Köppen ebenfalls. Nur schrittweise sei das mit den finanziellen und personellen Kapazitäten zu erledigen.

Von René Gaffron