Streit um Preise für Fernwärme in Bad Belzig geht weiter: Bürgermeister Leisegang sieht Stadtwerke im Recht   

Der Streit um die überraschende Erhöhung der Preise für Fernwärme in Bad Belzig geht weiter. Nachdem die Bürgerinitiative „Runder Tisch Zukunft Energie in Bad Belzig“ eine Petition an die Stadtverordnetenversammlung (SVV) eingereicht hat, verteidigt Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) das Vorgehen der Stadtwerke.

„Ich bin mir sicher, dass die Stadtwerke alles richtig gemacht haben“, sagte Leisegang auf Anfrage der MAZ. „Ich habe bisher nichts Negatives auf den Tisch bekommen“, erklärte er.

Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos). Quelle: René Gaffron

Damit bezieht sich Leisegang nach eigenen Worten auf ein ihm jetzt vorgelegtes Gutachten zu der Problematik. Der Verwaltungschef selbst hatte Anfang dieses Jahres den Gutachter Andreas Gimsa beauftragt, die Angelegenheit zu untersuchen. Der Experte der Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK) ist laut Leisegang zu dem Schluss gekommen, dass die Anhebung der Tarife für Fernwärme in Bad Belzig zu Beginn dieses Jahres korrekt gelaufen ist. „Es wurde alles rechtschaffen und sauber gemacht“, sagte Leisegang. Das habe der Gutachter erklärt. Dieser habe zur Erarbeitung des Gutachtens auch einen Fachanwalt befragt, so der Bürgermeister.

Andreas Gimsa ist Gutachter und Forscher in Potsdam. Quelle: Archiv/STIP

Wie Leisegang weiter erklärte, habe er dem Gutachter auch die Fragen gestellt, die die aufgebrachten Kunden in ihrem offenen Brief Anfang dieses Jahres an seine Verwaltung, die Stadtwerke und die Stadtverordneten formuliert hatten. „Daran hat sich der Gutachter orientiert.“

Gleichzeitig wies Leisegang darauf hin, dass er nötigenfalls auch zu einer Korrektur bereit gewesen wäre. „Ich habe von Anfang an gesagt, wenn der Gutachter feststellt, dass wir etwas falsch gemacht haben, müssen wir diesen Fehler heilen“, so der Verwaltungschef. Das sei aus seiner Sicht nun aber nicht nötig. Er habe jedoch ein gewisses Verständnis für das Anliegen der Bürger. „Ich habe mich sehr intensiv auseinander gesetzt mit der Thematik. Ich kann die Kritiken ein Stückchen nachvollziehen, aber musste mich eines Besseren belehren lassen.“ Leisegang ist als Bürgermeister Mitglied des Aufsichtsrates der kommunalen Stadtwerke Bad Belzig GmbH.

„Kein klassisches Vertragsrecht“

Die Stadtwerke-Kunden kritisieren neben der überraschenden Anhebung der Preise für Fernwärme vor allem die ihrer Meinung nach plötzliche und einseitige Änderung der Verträge, ohne die bestehenden zu kündigen. Dieses Vorgesehen ist laut Leisegang jedoch korrekt. „Wir befinden uns hier nicht im klassischen Vertragsrecht“, erklärte er. Vielmehr gelte die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBF). „In dieser Verordnung ist genau geregelt, wie neue Vertragsänderungen veröffentlicht werden müssen und dürfen“, sagte er. Demnach erlösche der alte Vertrag und bekomme neue Inhalte, wenn eine Preisanhebung bekanntgemacht werde, wie jetzt geschehen.

Gutachten unter Verschluss

Weiter wollte sich Leisegang zu dem Papier nicht äußern. Weder die Bürgerinitiative „Runder Tisch Zukunft Energie in Bad Belzig“ noch die MAZ kennt das Gutachten. Es liegt im Rathaus unter Verschluss. Zur Begründung der Geheimhaltung der vermutlich mit Steuergeldern finanzierten Expertise erklärte Leisegang, er könne ein Gerichtsverfahren im Streit um die Preise für Fernwärme nicht ausschließen, und wolle das Gutachten deshalb nicht öffentlich machen. „Ich richte mich darauf ein, dass wir das Gutachten noch einmal an anderer Stelle brauchen könnten“, sagte er.

Der Bürgermeister kennt nach eigenen Angaben die Petition der Bürgerinitiative an die Stadtverordnetenversammlung. „Sie ist zwar an die SVV gegangen, aber ich kenne das Papier“. Jetzt müsse sich die SVV öffentlich beraten über das Anliegen. „Mal sehen, was die Stadtverordneten entscheiden.“

Öffentliche Sitzung am 16. August

Der Stadtverordnetenvorsteher Ingo Kampf hatte am Dienstag dieser Woche erklärt, dass er momentan die Petition beantworte und eine außerplanmäßige und öffentliche Sitzung der SVV für den 16. August dieses Jahres plane.

Die Stadtwerke hatten ihren Fernwärmekunden Ende vergangenen Jahres die beabsichtigten Preissteigerungen mitgeteilt. Bürgermeister Leisegang hatte sie zudem im Amtsblatt vom 17. Dezember 2020 veröffentlicht. Als Begründung hatte der Geschäftsführer der Stadtwerke, Hüseyin Evelek, auch die Kohlendioxid-Abgabe genannt sowie lange ausgebliebene Preisanpassungen. So ist der Grundpreis beispielsweise von 36 auf 61,07 Euro gestiegen.

Die überraschende Tariferhöhung hatte unter den Kunden der Stadtwerke einen Sturm von Protesten ausgelöst. Auch große Wohnungsunternehmen wie die kommunale Bewog und die Wohnungsgenossenschaft Bad Belzig 1919 fühlten sich über den Tisch gezogen.

