Sturmtief „Sabine“: Arensnest hatte am Montag keinen Strom

Bad Belzig

Die zwei Hand voll Bewohner von Arensnest mussten ohne Strom in die neue Woche starten. Schuld daran war eine Böe des Sturmtiefs „Sabine“ am Sonntagabend. Ihr ist ein Baum zum Opfer und dann in die Freileitung, mit der die kleine Siedlung nördlich von Schlamau versorgt wird, gefallen.

„Mitarbeiter der Firma Elektro Belitz sind bereits mit der Beseitigung des Schadens beauftragt“, sagte Mathias Härtel vom Edis-Regionalzentrum Bad Belzig. „Im Laufe des Tages sollte das Malheur behoben sein“, teilte er auf MAZ-Nachfrage mit. „Insgesamt verzeichnete der Energieversorger in der Nacht zum Montag im Hohen Fläming fünf Störungen“, bestätigt Thomas Lennecke, Netzbetriebsmeister des Versorgers.

Störungen zügig überbrückt

Meist seien Bäume in die Freileitungen gestürzt, so dass es zu Unterbrechungen der Stromlieferung gekommen ist. „Nach einigen Schaltungen konnten die Fehler lokalisiert und kurzfristig überbrückt werden“, sagte Lennecke. Einzig an der Kreisstraße zwischen Bergholz und Kranepuhl war es noch etwas heikel, wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Belzig berichtet. Sie hatte die Piste vorübergehend sperren lassen.

Die Feuerwehr Bad Belzig rückte sechsmal zur technischen Hilfe aus und räumte Straßen frei. Quelle: FFW Bad Belzig

Der Mast war am Fuß verfault und nicht mehr standsicher. Er musste kurzfristig ersetzt werden, sagt Ortswehrführer Raphael Thon. Er und seine Mitstreiter rücken bis Montag mittag insgesamt sechsmal aus. Unter anderem bei Lüsse, Neschholz, Hagelberg und Verlorenwasser war die technische Hilfe der Blauröcke gefragt. Mit ihren Motorkettensägen sorgten sie für freie Fahrt auf Straßen, wo herabgestürzte Äste den Weg versperrten. Niemand jedoch wurde verletzt.

Niemegker Kameraden konnten pausieren

„Auf die Einrichtung eine technischen Leitstelle in der eigenen Feuerwache haben wir verzichten können“, berichtet Olaf Beelitz. Kein Vergleich etwa mit den Folgen des Tiefs „Herwart“ im Oktober 2017, als die Floriansjünger in Serie gefordert waren und die Organisation von der Leitstelle Brandenburg/Havel an die Lokalen delegiert worden ist. „Die Niemegker Amtswehrführung hatte vorsorglich Stellung im Gerätehaus an der Mühlenstraße bezogen“, berichtet deren Chef Tino Bastian.

Doch gegen 2 Uhr wurden die Zelte abgebrochen, ohne dass es überhaupt einen Alarm gegeben hatte. Auch aus dem Amt Brück sind keine Alarmierungen bekannt.

Telefonmast auf der L 95

Die Kameraden aus Wiesenburg und Umgebung waren viermal im Einsatz. Unter anderem musste am Sonntag gegen 20 Uhr ein abgebrochener Telefonmast von der L 95 in Benken gezogen werden.

Weitgehend ruhig verlief die Nacht in Treuenbrietzen. In den frühen Morgenstunden rückte die freiwillige Feuerwehr dort zu einer Mietwohnung. Wasser sei durch eine Decke in den Wohnraum gedrungen, hieß es. „Ursache dafür war augenscheinlich eine vom Sturm beschädigte Plane, welche den, auf Grund von Bauarbeiten offenen Dachstuhl, schützen sollte“, wird auf der Facebook-Präsenz der Löschgruppe berichtet. Weil keine akute Gefährdung vorlag, wurde auf die Verantwortung des Eigentümers verwiesen.

Von René Gaffron