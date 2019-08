Bad Belzig/Wiesenburg

Die Ausläufer eines Sturmtiefs haben die freiwilligen Feuerwehren im Hohen Fläming am Sonntagabend in Atem gehalten. Die Böen wüteten –begleitetet von einem heftigen Regenguss –kurz und plötzlich, so wird berichtet. Immerhin ist dem Vernehmen nach niemand verletzt worden.

Um 17.30 Uhr wurden zunächst die Wiesenburger Kameraden alarmiert. An der Bäckerei Bärmann im Ortszentrum war ein Baum geknickt. Er musste mit Einsatz der Motorkettensäge zerlegt werden. Nach 20 Minuten war die Brunnenstraße wieder passierbar.

Keine Atempause im Gerätehaus

Kaum zurück im Gerätehaus wurden die Helfer zur B 246 gerufen, berichtet Ortswehrführer Ronald Selent. Jeweils ein Dutzend Blauröcke war seinen Angaben zufolge im Einsatz.

Die Freiwilligen Feuerwehr Bad Belzig mit der Drehleiter im Zickenhau. Quelle: FFw Wiesenburg

Im sogenannten Zickenhau zwischen Wiesenburg und Klein Glien versperrten nämlich mehrere große Äste die Fahrbahn. Da in der Baumkrone weitere beschädigte Äste ausgemacht wurden, die herabzustürzen drohten, wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Belzig um Unterstützung mit der Drehleiter gebeten. Nach kurzer Zeit war die Gefahr gebannt und die Bundesstraße wieder frei.

Die Kur- und Kreisstädter waren insgesamt mehr als drei Stunden gefordert. Nicht endgültig konnte die Löschgruppe den Pfad im Mühlenhölzchen beräumen. „Er bleibt deshalb erst einmal gesperrt“, sagt Ortswehrführer Raphael Thon. Dort blockieren ebenfalls umgestürzte Bäume den bei Schulkindern beliebten Weg von der Brunnenstraße zur Brandenburger Straße.

Die Kameraden wurden dann noch auf die Kreisstraße nach Bergholz beordert, während die Bergholzer den Weg nach Borne frei machte. Außerdem wurde die Drehleiter von der Leitstelle Brandenburg/Havel nach Michelsdorf (Kloster Lehnin) geschickt. Dort war ein entwurzelter Baum auf ein Haus gestürzt.

Keine Schäden im Süden

Auch in Beelitz und Umgebung hat der Sturm eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Dort wurden Dächer abgedeckt und ebenfalls rund 20 Bäume entwurzelt. Die Aufräumarbeiten werden dort noch den Montag lang andauern. Im Raum Treuenbrietzen/ Niemegk hat es nach MAZ-Informationen keine witterungsbedingten Schäden gegeben.

Von René Gaffron