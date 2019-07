Bad Belzig

Eine Stunde für einen sauberen Klinkengrund. Das war jetzt wieder das Motto eines gemeinsamen Arbeitseinsatzes im größten Bad Belziger Wohngebiet.

Lange war der Subbotnik vorbereitet worden. „Schließlich kamen am Samstag elf Interessierte, denen es wert war, eine gute Stunde für einen sauberen Klinkengrund zu investieren“, erzählt Lydia Näther, die Quartiersmanagerin.

Drei Gruppen im Putzeinsatz

Sie wünscht sich allerdings auch eine bessere Beteiligung junge Bewohner. Denn wie schon bei der vorherigen Auflage der Putzaktion für ein sauberes Wohnumfeld waren auch jetzt wieder die Seniorinnen und Senioren in der Überzahl, die zur Harken, Besen und Hacken griffen oder mit der Hand Unkraut beseitigten. Unter anderem am Brunnen in der Goethestraße.

„Mit hochgekrempelten Ärmeln wurden in insgesamt drei Gruppen darüber hinaus der Waldspielplatz und der Platz um den Norma-Supermarkt Norma von Unrat und Unkraut befreit“, berichtet Lydia Näther.

Würstchen zur Stärkung

Im Anschluss kamen alle Beteiligten in einer gemütlichen Gesprächsrunde zu einer kleinen Stärkung bei Würstchen, Kaffee und Tee zusammen.

Von Thomas Wachs