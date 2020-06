Bad Belzig

Um Möglichkeiten für einen schönen Urlaub in Bad Belzig zu schaffen und den Kindern und Jugendlichen schöne Ferien zu ermöglichen, haben sich die Schulsozialarbeiter der Oberschule, der Geschwister-Scholl-Grundschule, des Fläming-Gymnasiums und des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Bad Belzig zusammengetan und unter anderem die Aktion „Summer in the City“ ins Leben gerufen.

Dieses Tagesangebot findet vom 25. bis 27. Juni jeweils von 14 bis 22 Uhr auf dem Turnplatz in Bad Belzig statt. „Geplant ist eine Art dreitägiges Gartenfest mit Festivalcharakter – es wird ein großes Zelt aufgebaut, Lampions und Wimpel aufgehängt, Liegestühle und Sofas rausgeräumt“, erzählt Julia Zwang, Schulsozialarbeiterin des Gymnasiums. „Es gibt Spiel, Spaß, kreative Angebote, Party und ganz wichtig: gemeinsames chillen mit einem Slush in der Hand.“

„Klinkenkids-Tage“ im Juli

Aber auch die Grundschulkinder werden nicht vergessen. Vom 13. bis zum 17. Juli wird es für sie im Klinkengrund die „Klinkenkids-Tage“ geben. Hier tun sich die Awo, CVJM und die Schulsozialarbeiter der Grundschule zusammen, um ein entsprechendes Programm zusammenzustellen.

„Wir wollen gemeinsam ein ansprechendes Angebot für die Kinder aus Belzig und Umgebung schaffen“, sagt Anita Schneider, CVJM-Mitarbeiterin. „Sodass die Kinder von dem verwirrenden und auch emotional anstrengenden letzten Halbjahr ein wenig Erholung finden und etwas entspannter im August wieder neu starten können.“

Mit der Aktion „Summer in the city“ geht es in diesem Jahr in die Ferien. Quelle: CVJM

Außer diesen beiden Großprojekten bietet der CVJM in den Sommerferien zudem wöchentlich einen Tagesausflug für Jugendliche an. Und auch die meisten der in der Schulzeit gewohnten Treffen im Jugendladen in der Straße der Einheit sowie der wöchentliche „Klinkenkids“-Nachmittag am Donnerstag werden in den Sommerferien stattfinden.

