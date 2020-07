Bad Belzig

Gojibeeren gehören zur Kategorie Superfoods. Das sind natürliche Nahrungsmittel mit wertvollen Inhaltsstoffen. Was sie wirklich im Körper bewirken und ob sie tatsächlich den Verlauf von Alzheimer- und Demenzerkrankungen günstig beeinflussen, ist Thema in einem Vortrag in der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark. Er findet am Freitag, 10. Juli, 17 bis 19.15 Uhr, statt. Es gibt auch Tipps, wie die besonderen Obst- und Gemüsesorten in den Speiseplan eingearbeitet werden können.

Gleichwohl oder gerade weil die Sommerferien begonnen haben, legt die Bildungseinrichtung keine Pause ein. Auf die vielfältigen Angebote hat Regionalleiterin Nicolle Wundrich hingewiesen.

So wird am 11. Juli, 10 bis 15 Uhr, wie ein jeder heutzutage ein Buch herausbringen kann. Klassisch als Einband oder digital –können Opas Kriegserinnerungen, die Familienrezepte oder die Fantasy-Geschichten mit überschaubarem Aufwand publiziert werden.

Regionalstelle Bad Belzig, Puschkinstraße 13, 03 38 41 / 45430.

Von René Gaffron