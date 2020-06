Tafel bekommt 2000 Euro von ADAC-Kampagne

Bad Belzig

Das ADAC Fahrsicherheitszentrum in Linthe hat 2000 Euro für die Tafel in Bad Belzig gesammelt. Dem ging die Kampagne „Mit Sicherheit helfen“ hervor, bei der Fahrbegeisterte in den letzten beiden Wochen gleich zweifach Gutes tun konnten: Einen reduzierten Gutschein für ein Fahrsicherheitstraining kaufen und gleichzeitig fünf Euro an die Bad Belziger Tafel spenden.

Der Betrag in Höhe von 2.000 Euro macht sowohl Stefanie Ruppe vom ADAC Fahrsicherheitszentrum, als auch Bereichsleiterin Carola Lademann vom Arbeitslosenverband Brandenburg, dem die Tafel untersteht, glücklich. „Wir freuen uns sehr, dass die Gutscheinaktion so gut in der Region aufgenommen wurde“, sagt Ruppe.

Tafel ist auf Hilfe angewiesen

Vielen habe die Corona-Zeit schwer zugesetzt. „Die Tafel in Bad Belzig ist mit ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern auf jede Unterstützung angewiesen. Es ist schön, dass wir etwas zurückgeben können“, so Stefanie Ruppe weiter. Die Corona-Pandemie habe alle Tafeln eine große Herausforderung gestellt.

Die Tafel in Bad Belzig verteilt wöchentlich an sozial benachteiligte Familien und Alleinstehende aus der Region gespendete Lebensmittel. Das sei notwendig und nicht mehr wegzudenken. „Mit der Aktion hat das ADAC Fahrsicherheitszentrum einen ganz tollen Beitrag zum Zusammenhalt in dieser Krise geleistet“, sagt Carola Lademann. Das sei nicht selbstverständlich.

Von Marcus J. Pfeiffer