Bad Belzig

Wegen des 200. Geburtstages von Theordor Fontane stehen seine Wanderungen im Mittelpunkt des Kulturlandjahres in der Mark Brandenburg. Um den Hohen Fläming hat der Dichter ja wohl im Wortsinne weitgehend einen Bogen gemacht. Das heißt aber nicht, dass der Landstrich hierzulande nichts zum Wandern und Reisen beizutragen hätte.

Dies wird am Wochenende zu erleben sein. Den Anlass gibt der Tag der Städtebauförderung. Dann wird das ehemalige Hotel „Zum Goldenen Stern“ mitten in Bad Belzig in den Fokus gerückt. Ortschronistin Helga Kästner wird am Sonnabend, 14 Uhr, vor Ort über die Geschichte des Hauses berichten. Aktuell befindet sich dort eine Tagesstätte des Deutschen Roten Kreuzes.

Die Eintragungen zu dem Haus gehen im Brandenburgischen Landeshauptarchiv bis ins Jahr 1800 zurück. Die Besitzer führten damals einen Kaufmannsladen mit Gastraum, Übernachtungsmöglichkeit und Ausspanne.

Nach dem Krieg Kommandantur

Als Hotel „Zum goldnen Stern“ ist das Haus mit Nebengelassen 1899 eingetragen. Fast ein halbes Jahrhundert führte Frau Germershausen das Hotel und entwickelte es zum „ersten Haus am Platze“.

Die Herren vom Amtsgericht, die Begleiter der kaiserlichen Familie, höhere Offiziere während der Manöver – alle wählten sich als Unterkunft dieses Hotel. Am Kriegsende beschlagnahmte die Kommandantur der Roten Armee für einige Jahre das Gebäude. Danach wurde ein Textilgeschäft eingerichtet und nach der Wende fand dort „Wand und Boden“ sein Domizil.

Nach der Führung durch die Einrichtung klingt der Nachmittag bei Kaffee und Kuchen aus.

Tapeten-Takte mit Gitarristen-Duo

Am Abend sollte auf dem Hof des Grundstückes die Konzertreihe „Tapeten-Takte“ über die Bühne gehen. Ob des angekündigt wechselhaften Wetters ist nun der Umzug in die Bricciuskirche an der Burg Eisenhardt festgelegt.

Dort werden dann ab 19.30 Uhr die zwei Gitarristen Marcel Wricke aus Treuenbrietzen und Thomas Rottenbücher aus Schmerwitz Erinnerungen vor historischer Kulisse wecken. „Nicht ganz heimlich aber heimisch, schwingen Takte im ehrwürdigen Gemäuer“, heißt es in der Ankündigung von Organisatorin Christina Bunzel. Sie lädt zum Lauschen und Plauschen am Sandberg.

Tapeten-Takte mit Marcel Wricke (li.) und Thomas Rottenbücher Quelle: promo

Karten für den Abend können zum Preis von 9,50 Euro im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Belzig erworben werden. Der Kartenpreis an der Abendkasse beträgt 10,50 Euro.

Von René Gaffron