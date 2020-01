Bad Belzig

Am Mittwoch, 22. Januar, lädt das Team der geriatrischen Tagesklinik des Bad Belziger Klinikums „ Ernst von Bergmann“ von 14 bis 17 Uhr zum Kennenlernen und Mitmachen ein. Interessierte können in dieser Zeit das Leistungsspektrum sowie die Räumlichkeiten kennenlernen.

„Ziel ist es, die Selbstständigkeit unserer Senioren sowie deren Mobilität und Kommunikationsfähigkeit so lange wie möglich zu erhalten“, sagt Chefärztin Cornelia Brenneis. „Der Tagesablauf: Ein Fahrdienst bringt die Patienten in die Tagesklinik, wo sie ihren individuellen Therapieplan durchlaufen. Am Nachmittag werden die Patienten wieder nach Hause gebracht, sodass sie die Abende, Nächte und Wochenende in ihrer gewohnten Umgebung verbringen.“

Wichtiges Bindeglied

Im September 2019 ging die Tagesklinik für Geriatrie an den Start. Seitdem sorgt ein breit aufgestelltes Team aus Fachärzten, Pflegekräften, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Psychologen, Logopäden und Sozialarbeitern für die Gesunderhaltung von Patienten ab dem 70. Lebensjahr.

Eine Verordnung erfolgt über den Hausarzt. Als teilstationäre Einrichtung bilde die Tagesklinik ein wichtiges Bindeglied zwischen stationärer und ambulanter Versorgung, heißt es.

Von MAZ