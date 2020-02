Bad Belzig

Die Aral-Tankstelle in der Brücker Landstraße 22a in Bad Belzig schränkt ihre Öffnungszeiten ein. Seit kurzem prangt eine Information an der Scheibe, wonach die Tankstelle nur noch von 8 bis 20.30 Uhr geöffnet hat. Gründe dafür sind nicht bekannt.

Dafür diskutieren die Bad Belziger das Thema heiß. Vor allem in einer lokalen Facebook-Gruppe ist der Unmut groß. „Nicht schlecht für eine Kreisstadt“, heißt es dort zum Beispiel sarkastisch. Ein anderer schreibt: „Ab 8 Uhr am Morgen??? Da ist der Pendlerverkehr längst durch. Hätte ich zu entscheiden, ich würde am Morgen früher öffnen und am Abend eher dicht machen.“ Eine Userin versteht die ganze Aufregung nicht: „ Pendler tanken eh woanders. Belzig ist (zumindest mir), was tanken angeht, viel zu teuer.“

Ferner spekulieren die Facebook-Nutzer über akuten Personalmangel. In der Vergangenheit hätte die Belegschaft häufig gewechselt, von Kontinuität könne keine Rede sein.

Die Tankstelle ist eine von nur zweien im Stadtgebiet. Zum Vergleich: Bei Total in der Brandenburger Straße kommen die Bad Belziger von 5.30 Uhr bis 22 Uhr an Kraftstoff.

Von Philip Rißling