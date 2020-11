Bad Belzig

In der Oberlin-Reha-Klinik Bad Belzig spitzt sich – ausgerechnet während der zweiten Welle der Covid-19-Pandemie – die Tarifauseinandersetzung zu. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass es aus dem Grund noch in diesem Jahr zu Arbeitsniederlegungen kommt“, sagt Torsten Schulz auf MAZ-Nachfrage. Er ist der Verhandlungsführer der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und erwartet vom Arbeitgeber ein deutlich verbessertes Angebot, als es in dieser Woche beim zweiten Treffen vorgelegt worden sei.

Momentan werden für die Beschäftigten der Einrichtung gerade Entgeltsteigerungen von 3,4 Prozent mit einer Laufzeit von 36 Monaten und eine Einmalzahlung von 270 Euro für die Leermonate und als Corona-Prämie offeriert. Absolut nicht annehmbar für die Arbeitsnehmerseite, wie sie erklärt.

Anzeige

180 Beschäftigte sind betroffen

Es geht um eine immerhin 180-köpfige Belegschaft. Die Reha Klinikum „Hoher Fläming“ im Oberlinhaus gGmbH hat ist eine 100-prozentiges Tochterunternehmen des Oberlinhauses Potsdam. Dieses betreibt selbst 15 Gesellschaften an 26 Standorten mit insgesamt 2000 Beschäftigten

Der Vorschlag entspricht laut Marcel Peters den derzeitigen Machbarkeiten. Der kaufmännische Geschäftsführer des Hauses am Stadtrand von Bad Belzig verweist auf bereits erfolgte Auswirkungen der Krise und die nicht kalkulierbare Planbarkeit der wirtschaftlichen Entwicklungen.

Prokurist mahnt zu Realismus

„Wir sind in einem konstruktiven Gespräch mit Verdi“, schätzt er ein, „ müssen aber gerade in der jetzigen Situation die realistisch umsetzbare Größenordnung im Blick behalten.“

Marcel Peters, seit 2018 kaufmännischer Leiter Reha-Klinik "Hoher Fläming" Bad Belzig im Oberlinhaus Quelle: René Gaffron

So wurden im Frühjahr und jetzt planbare Operationen in zahlreichen Krankenhäusern verschoben bzw. abgesagt, was auch bei der Auslastung des Reha-Klinikums „Hoher Fläming“ spürbar sei. Im Frühjahr hatten wir 30 Prozent weniger Rehabilitanden“, sagt Marcel Peters. Der Prokurist wünscht sich deshalb, „dass die Tarifverhandlungen unter Berücksichtigung der aktuellen Umstände stattfinden, flexibler gestaltet und Kompromisse gefunden werden können.“

Kurzarbeit gerade überstanden

In verschiedenen Branchen wurden Vereinbarungen getroffen, Tarifverhandlungen in diesem Jahr auszusetzen, um die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen nicht zusätzlich zu gefährden, heißt es weiter in der Stellungnahme des Chefs. Mit dem realistisch kalkulierten Angebot der Oberlin Rehaklinik sollte demzufolge nach gerade überstandener Kurzarbeit. die Beschäftigungssicherung den Vorrang vor starken Einkommenszuwächsen haben.

„In der nächsten Tarifrunde Ende November streben wir mit Verdi einen für alle vertretbaren Kompromiss in der Tarifverhandlung an. Dabei hoffen wir, eine tragfähige Lösung für die Mitarbeitenden erzielen zu können", so Marcel Peters.

Torsten Schulz von Verdi streitet in Bad Belzig für höhere löhne. Quelle: René Gaffron

Die Löhne in der Reha-Klinik Bad Belzig liegen zwischen 10 und 30 Prozent unterhalb des Tarifes beim öffentlichen Dienst. Insofern sei die in Rede stehende Steigerung für die lange Laufzeit einfach zu gering. „Wir reden von 1,15 Prozent Steigerung pro Jahr – das bedeutet für einen Therapeuten im Monat 20 Euro mehr“, erklärt daher Torsten Schulz. Er fordert, dass sich die täglich geleistete gute Arbeit im Lohn der Kollegen widerspiegeln müsse.

Lesen Sie auch

Von René Gaffron