Tausende Corona-Testkits warten zum Schulstart in Treuenbrietzen und Bad Belzig

Treuenbrietzen/Bad Belzig

Wenn am Montag nach den Osterferien der eingeschränkte Schulbetrieb wieder startet, können sich Schüler sowie Lehrpersonal im Hohen Fläming wohl auf eine komfortable Versorgung mit Corona-Schnelltests verlassen.

„Wir sind in einer ersten Lieferung so gut ausgestattet worden, dass wir zunächst bequem bis Mai hinkommen werden“, sagt Peter Lipka, der Schulmanager der Stadt Treuenbrietzen.

7000 Testkits in Treuenbrietzen

Über das Bildungsministerium des Landes Brandenburg erhielt die Grundschule „Albert Schweitzer“ 3000 Testkits. Für die Gesamtschule stehen weiterer 4000 Sets bereit. „Es handelt sich ausschließlich um Stäbchen-Tests zur Anwendung im vorderen Nasenbereich“, erklärt Lipka.

Auch für Lehrerinnen und Lehrer seien über das Schulamt genügend Testkits vorhanden. Städtisches Personal in Diensten der Schulen und deren Anlagen, wie etwa Hausmeister und Beschäftigte des Bauhofes, erhalten Testmöglichkeiten über die Stadt als Arbeitgeber.

Ausreichende Tests für alle

„Mit dem Schulstart nach den Osterferien stehen für alle Schülerinnen und Schüler im Land ausreichend Tests zur Verfügung“, heißt es in einer Mitteilung des Bildungsministeriums an die MAZ. Somit sei sichergestellt, dass jeder zweimal wöchentlich getestet werden kann.

Ausreichend Corona-Testkits stehen bereit für die Schulen in Treuenbrietzen. Schulmanager Peter Lipka kann sie nun verteilen an die Sekretariate. Quelle: privat

Ab Montag, dem 19. April, soll das Testen dann zweimal wöchentlich ausdrücklich zur Pflicht werden. „Ohne negatives Testergebnis wird dann niemand mehr die Schulen betreten können“, erklärt Peter Lipka.

Ohne Test nicht in die Schule

Nur getestete Personen dürfen dann noch am Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht teilnehmen. „Die Details zum Ablauf sind aber noch offen“, sagt der Schulmanager.

Kisten voller Schnelltest stehen bereit für Schulen. Quelle: privat

Laut der neuesten Verordnung des Landes starten die weiterführenden Schulen – mit Ausnahme der Abschlussklassen – ab dem 12. April im Distanzunterricht. Der Unterricht in den Grundschulen erfolgt im Wechselmodell, so wie schon vor den Osterferien.

Informationen aus Potsdam fehlen noch

Genauerer Informationen aus dem Bildungsministerium zur Umsetzung der Testpflicht erwartet in der nächsten Woche auch noch Ines Michaelis, die Leiterin der Grundschule „Geschwister Scholl“ in Bad Belzig. „Wir als Schule können das nur so hinnehmen, was die Eltern uns melden. Jedoch appellieren wir auch an die Vernunft der Eltern, gemeinsam dazu beizutragen, dass der Schulbetrieb weiter sicher laufen kann“, so Michaelis.

Sie erwartet ab Montag wieder ein Schicht von rund 220 Schülern im Wechselunterricht sowie 40 bis 50 Kinder in der Notbetreuung direkt in der Schule. Auch in Bad Belzig sind ausreichend Sets für die Corona-Schnelltest bereits geliefert, versichert die Schulleiterin.

Lehrer fast alle schon geimpft

Bis auf wenige Ausnahmen aus persönlichen Gründen haben inzwischen auch alle Lehrerinnen und Lehrer der Scholl-Schule eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten. „Das lief super zu den zentralen Terminen direkt hier an der Schule in Kooperation mit dem Impfteam der örtlichen Bergmann-Klinik“, sagt Ines Michaelis.

Sie freue sich, nun wieder so weitermachen zu können wie vor den Ferien. „Das wünschen sich auch die meisten Eltern“, sagt die Schulleiterin am Freitag. „Lediglich fünf Kinder sind vom Präsenzunterricht abgemeldet worden“, erklärt Ines Michaelis.

Klassenlehrer verteilen Test-Sets

In Treuenbrietzen werden die Kits für die Corona-Schnelltest „ab Montag über die jeweiligen Klassenlehrer ausgegeben“, erklärt Peter Lipka. Eltern müssen sie dann allgemein eigenverantwortlich zu Hause durchführen und das Ergebnis dokumentieren.

Ausreichend Corona-Testkits stehen bereit für die Schulen im Hohen Fläming. Quelle: privat

Zu dem Verfahren gibt es aber auch starke Kritik einiger Eltern in Sozialen Netzwerken. Sie kritisieren die Eigenverantwortung.

So fragt Marian Schöder auf einer Treuenbrietzener Facebook-Seite: „Wenn die Test von nicht ausgebildeten Gesundheits-Fachkräften gemacht beziehungsweise angewiesen werden, wer haftet für Verletzungen bei den Kids? Oder sind das nur Spucktests?“

„Für Kinder unzumutbar“

Isabel Nawrocki ist „absolut gegen diese Tests bei den Kindern“. Und weiter schreibt sie bei Facebook: „Wer sich selbst schon testen musste, weiß, wie unangenehm das ist und ich finde das für Kinder unzumutbar, das zweimal wöchentlich über sich ergehen lassen zu müssen.“

Svenja Hanschmann ist Elternsprecherin der Grundschule Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

„Das war es dann mit freiwilligen Tests für die Schüler, also nun doch Testpflicht“, schreibt Annett Fenske. „Sorry, dafür habe ich kein Verständnis mehr. Und wenn sie nicht testen, dürfen die Kinder nicht mehr in die Schule, kann ja wohl nicht wahr sein“, schreibt die Facebook-Nutzerin.

Eltern sind gespalten

Svenja Hanschmann, die Elternsprecherin der Grundschule Treuenbrietzen, sieht ein geteiltes Stimmungsbild unter den Eltern. „Die meisten schätzen es, dass die Kinder überhaupt wieder zur Schule dürfen und tun viel dafür“. Doch sieht die Mutter auch einen Widerspruch zwischen Testpflicht und Schulpflicht. „Viele Entscheidungen der Politik gehen leider weiter zu Lasten der Kinder“, so Hanschmann.

