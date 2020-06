Bad Belzig

Die Telekom hat ihre 5-G-Initiative in Deutschland gestartet. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark ist mit dabei. In Bad Belzig, Beelitz, Borkheide, Brück, Groß Kreutz ( Havel), Havelsee, Kleinmachnow, Kloster Lehnin, Linthe, Michendorf, Mühlenfließ, Niemegk, Nuthetal, Planetal, Rabenstein/ Fläming, Schwielowsee, Seddiner See, Stahnsdorf, Teltow, Treuenbrietzen, Wenzlow, Werder ( Havel) und Ziesar wurden Mobilfunkstandorte mit dem neuesten Standard ausgestattet – insgesamt 57.

„Auch die Nutzer eines modernen LTE-Smartphones profitieren. Denn die Mobilfunkstation erkennt ab sofort, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhält und versorgt das Gerät dann je nach Bedarf“, sagt ein Sprecher des Unternehmens. Auch ältere Mobilfunkstandards wie GSM und UMTS werden demnach weiterhin bedient. Das 5G-Netz steht, wie es heißt, mit seinem Leistungsvermögen und Möglichkeiten noch am Anfang.

Erschließung im Auftrag des Bundes

Deutschlandweit können über 16 Millionen Menschen das 5G-Netz der Telekom nutzen, schreibt das Unternehmen. Die Telekom versorgt mehr als 1000 Städte und Gemeinden ganz oder teilweise mit der neuen Technik.

Karsten Gericke arbeitet in der Kreisverwaltung des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Er ist der Breitbandbeauftragte. Quelle: Christin Iffert

Die Erschließung im Auftrag des Bundes erfolgt nach den Vereinbarungen bei der Lizenzvergabe. Sie wird unabhängig von der geplanten Lückenschließung in der Breitbandversorgung zwischen Havel und Fläming erledigt. Das hat Karsten Gericke als Digitalbeauftragter der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark bestätigt.

„Hier wird ja der erdgebundene Ausbau mit Glasfaserkabel angestrebt“, erklärt der Verwaltungsangestellte auf MAZ-Anfrage. „Wir begrüßen daneben grundsätzlich die Ertüchtigung der Mobilfunktürme mit dem modernen Standard, weil damit der Landkreis Potsdam-Mittelmark künftig seinen Bürgern und Unternehmen eine zeitgemäße Kommunikationsinfrastruktur bieten kann.“

Nicht nur Euphorie

Diese Auffassung wird allerdings nicht von allen Menschen im Hohen Fläming geteilt. Die Gegner des 5-G-Netzausbau um Tino Aisch aus Schmerwitz befürchten gesundheitliche Schäden, die aus der Strahlung resultieren könnten.

Auf die Investitionen hat der Protest natürlich keinen Einfluss. Mit der Kombination der jetzt zur Verfügung stehenden Frequenzen beschleunigt die Telekom den 5G-Ausbau, gerade im ländlichen Raum, erheblich. Auch LTE wird durch die Technik-Offensive einen Schub erfahren, lautet das Versprechen des Bonner Kommunikationsunternehmens.

Von René Gaffron