Bad Belzig

Das Netzwerk „Gesunde Kinder” und die jungen Mütter vom Kinderförderverein „Wir“ laden in den Krabbeltreff „Sabberlatz” ein – am Montag von 9 bis 11 Uhr. Der Treff mit Kathleen Friedrich ist diesmal wieder in der Bahnhofstraße 51 in Bad Belzig, nachdem zuletzt die Zusammenkunft jeweils in der Frühförderstelle neben dem Krankenhaus stattgefunden hat . Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Familienzentrum Borkheide/Borkwalde lädt für Montag zwischen 10 und 11.30 Uhr zur offenen Krabbelgruppe ein. Eltern mit Kindern ab drei Monate sind dazu im Turnraum der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Borkheide willkommen.

Wiesenburg Das von Jana Teske geleitete Familienzentrum Wiesenburg veranstaltet das Spiel- und Bewegungsangebot für Säuglinge ab der achten Lebenswoche jeweils donnerstags, von 9.30 bis 11 Uhr. Dazu sind Mütter und Väter mit ihrem Nachwuchs in der Alten Schule willlkommen.

Von René gaffron