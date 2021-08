Bad Belzig

Das Kuratorium der Reißiger-Stiftung in Bad Belzig verzeichnet einen namhaften Neuzugang. Es ist der Pianist Boris Cepeda aus Wiesenburg. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Katja wird er das erste Konzert im renovierten Geburtshaus des großen Komponisten bestreiten. „Das erfüllt mich mit Freude und Stolz“, sagt Ingrid Mundil.

Das Reißigerhaus ist ein Wahrzeichen von Bad Belzig. Quelle: Fabian Lamster

So fügt sich das Schicksal fast positiv. Denn eigentlich hätte der Gedenkort für Carl Gottlieb Reißiger schon vor anderthalb Jahren eröffnet und damit das Vermächtnis von Thea Labes erfüllt werden.

Herzensanliegen der unermüdlichen Kirchenmusikerin, die selbst dort gelebt und gearbeitet hat, war es, einen solchen Platz für den Tondichter zu schaffen. Unter anderem zu dem Zweck wurde 2007 auf ihre Initiative die Reißiger-Stiftung gegründet.

Eröffnung war 2020 geplant

Jene hat das Fachwerkhaus gleich neben der Marienkirche 2018 von der Evangelischen Gemeinde St. Marien Bad Belzig/Hoher Fläming erworben. Während oben sich das Domizil der Diakonie befindet sowie zwei Wohnungen vermietet sind und Einnahmen generieren, wird im Erdgeschoss an den späteren Dresdener Hofkapellmeister erinnert.

Wegen der Covid-19-Pandemie musste das geplante Eröffnungszeremoniell im März des vergangenen Jahres ausfallen. Zum Auftakt der Burgfestwoche am 21. und 22. August stehen die Türen nun wirklich offen.

Ein Flügel im Konzertzimmer

Türen und Wände sind renoviert, die Räume eingerichtet – auch ein schwarzer gebrauchter Flügel, den die Stiftung von einem Brücker geerbt hat, steht im Konzertzimmer. Kronleuchter hängen an der Decke. An den Wänden wird an das Leben und Schaffen von Carl Gottlieb Reißiger, mithin von Ehrenbürgerin Thea Labes und ihrer Partnerin Anneliese Krolzig erinnert.

„Viel wurde in Eigenleistung erledigt. Dazu kamen Fördermittel von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse“, berichtet Ingrid Mundil. Die Stiftungsvorsitzende engagiert sich besonders, die Bedeutung der Lebensleistungen des Trios zu würdigen.

Gedenkort für Carl Gottlieb Reißiger: Stiftungschefin Ingrid Mundil an der Staffelei, an der von Thea Labes die Plakate für die Aufführungen gestaltet wurden. Quelle: René Gaffron

Als Siebenjährige hat sie bei Thea Labes das Klavierspiel erlernt und war dann oft zu Gast im Reißigerhaus, wo der große Sohn der Stadt 1798 das Licht der Welt erblickt hat.

Mikrofilme aufbewahrt

Ausdrücklich soll es kein Museum sein. Gleichwohl sind neben Bildern und Dokumenten beispielsweise auch die Mikrofilme und das Lesegerät zu sehen, mit denen Thea Lanes die in der Dresdener Universitäts- und Landesbibliothek archivierten Kompositionen transkribierte und somit vor der Vergessenheit bewahrte. Im Flur hat das Tenorhorn von Thea Labes einen Platz gefunden.

Der Gedenkort für Carl Gottlieb Reißiger zeigt das Horn von Kantorin Thea Labes, die das Erbe des großen Komponisten bewahrt hat. Quelle: René Gaffron

Im Archivschrank lagern ebenfalls Schablonen und Bilder für die Plakate, die sie mit großem Talent und noch mehr Leidenschaft im Vorfeld der Aufführungen selbst gestaltete. „Diese Begabung hatte sie wohl geerbt“, so Ingrid Mundil mit Verweis auf den Westberliner Bildhauer, Bernhard Heiliger, der ihr Onkel war.

Raum für Albert Baur

Die Staffelei, an der Thea Labes sie schuf, steht fast am Original-Platz nur eine Etage tiefer. In dem Raum wird hauptsächlich das Wirken von Albert Baur gewürdigt. Der Pfarrer war Ende des 19. Jahrhunderts in Belzig tätig, hat sich um das Turnern verdient gemacht. „Er hat auch gezeichnet und musiziert – insofern ist es naheliegend, ihm den Raum zu geben“, erklärt Ingrid Mundil.

Pianist Boris Cepeda wohnt im Schloss Wiesenburg. Er gehört jetzt zum Kuratorium der Reißiger-Stiftung in Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

Zur feierlichen Einweihung am 28. August wird dann Musik von Carl-Gottlieb Reißiger erklingen. Das Max-Reger-Klavier-Duo – Boris Cepeda und Ehefrau Katja – erarbeiten erstmals ein Werk aus seiner Feder. Die Ouvertüre aus der Oper „Die Felsenhöhle“ soll von den beiden Künstlern zur Aufführung gebracht werden.

