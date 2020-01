Bad Belzig/Dessau

Am 25. Januar feiert das Anhaltische Theater Dessau seine Premiere der Oper „Die Sache Makropulos“ des tschechischen Komponisten Leos Janácek. Eine außergewöhnliche Oper. Sie beginnt wie ein Krimi im Anwaltsmilieu und nimmt schrittweise Züge eines Mystery-Thrillers an.

Während ein Gericht über einen mehr als 100 Jahre währenden Erbschaftsstreit entscheidet, wartet der Vertreter der einen Partei mit seinem Anwalt in dessen Kanzlei. Überraschend erscheint die gefeierte Opernsängerin Emilia Marty und zeigt ein seltsames Interesse an dem Fall. Die Diva kann dem skeptischen Anwalt und seinem Mandanten immer neue, unglaubliche Details über den Anfang des 19. Jahrhunderts verstorbenen Ferdinand Prus erzählen, auf den sich beide Parteien beziehen.

Oper kam 1926 raus

Emilia Marty behauptet sogar, dass ein bisher unbekanntes Testament dieses Ferdinand Prus existieren würde. Und dieses Testament würde eindeutig zugunsten des Mandanten sprechen. Dieser, Albert Gregor, ist so fasziniert von der Anziehungskraft der Sängerin, dass er ihr Avancen macht. Er blitzt jedoch wie alle Männer, die um Emilia Marty werben, ab. Die geheimnisvolle Frau scheint die Männer, oder besser: das Leben, zu verspotten.

Schrittweise enthüllt Janáček das erschütternde Geheimnis hinter dieser Frau. Dabei spielt ein weiteres, rätselhaftes Dokument eine Rolle, dass die Diva mit allen Mitteln in ihren Besitz zu bringen sucht. Das Ende der Oper, die 1926 in Brünn herauskam, geht weit über die Lösung eines Kriminalfalls hinaus.

Der Theaterbus fährt am Sonnabend, 25. Januar, um 17.10 Uhr in Brück (Amt), 17.30 Uhr in Bad Belzig (Erich-Weinert-Str.), 17.40 Uhr Bad Belzig (Reha-Klinik), 17.45 Uhr Bad Belzig (Kurpark/Therme und Busbahnhof) sowie in Wiesenburg um 18.05 Uhr (Ortsmitte) ab. Karten sind in der Tourist-Information am Bad Belziger Markt, in der Reha-Klinik oder direkt über den Besucherring unter 0340/2511222 erhältlich. Die Oper beginnt um 19.30 Uhr.

Von MAZ