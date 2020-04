„Tierheimtier des Monats“: Kater Horst-Felix hat neues Zuhause

Bad Belzig

So richtig kann Monika Wieger von dem Verein „Tierfreunde im Fläming“ es immer noch nicht glauben, aber es hat geklappt: Kater Horst-Felix, der rund ein halbes Jahr in Hagelberg aufgepäppelt wurde, hat ein neues Zuhause. „Wir sind so glücklich und freuen uns für Horst-Felix“, schrieb der Tierschutzverein, der sich seit November 2019 um den rund vier bis fünf Jahre alten Kater gekümmert hatte.

Der Deutsche Tierschutzbund hatte den Kater außerdem zum „Tierheimtier des Monats“ März gekürt. Eine Aktion, die Tieren ohne Zuhause dabei helfen soll, ein neues zu finden – was bei Horst-Felix im März jedoch ohne Erfolg blieb.

Anzeige

Beinahe wäre der Kater nach Brandenburg vermittelt worden

Bevor sich das am Ostersamstag änderte, wäre das Tier beinahe in Brandenburg an der Havel gelandet. Er war sogar schon vor Ort, weil sich eine Frau für die leukosekranke, aber symptomfreie Katze interessierte – zumindest für einen Moment. „Ich war mit Horst-Felix schon an ihrer Haustür, als sie mir mitteilte, dass sie ihn doch nicht haben möchte und mir Ausreden auftischte. Ich war dermaßen sauer. So etwas ist mir noch nie passiert“, erzählt Monika Wieger.

Weitere MAZ+ Artikel

Seit Ostersamstag lässt es sich Horst-Felix in den neuen vier Wänden im Berlin-Lichtenberg gutgehen. Quelle: Julia Müller

Drei Tage später meldete sich dann allerdings eine Berlinerin, die sich ebenfalls für den Kater interessierte – und ihm seit Ostersamstag im Berliner Ortsteil Lichtenberg ein neues Zuhause schenkt. „Horst-Felix ist toll. Er ist genau die Katze, die ich immer haben wollte“, sagt Julia Müller, die mit Katzen aufgewachsen ist.

Mittlerweile begrüßt sie der Kater schon, wenn sie die Haustür aufschließt, als hätte er nie an einem anderen Ort gelebt. Auch seine Vorliebe zum Schmusen habe er nicht verloren, sagt die Berlinerin.

Alltag im Tierschutzverein

Für Monika Wieger sind Tiervermittlungen eine Genugtuung, wenn Katzen nicht mehr auf der Straße leben müssen, wieder ein Dach über dem Kopf haben – und ein Teil ihres Alltags im Tierschutzverein. Im Bad Belziger Ortsteil Lüsse hat sie erst vergangene Woche wieder eine verletzte Katze entdeckt, die an der Backe blutete. Direkt fuhr sie mit dem rund zehn Jahre alten Kater zum Tierarzt. Jetzt – nach einigen Tagen in ihrer Obhut – erholt er sich und die behandelte Wunde heilt. Sie nennt ihn Lou.

Apropos Name: Horst-Felix muss sich wahrscheinlich von seinem Doppelnamen verabschieden, wie Julia Müller der MAZ erzählt: „Ein einfacher Name wäre mir lieber, vielleicht Friedrich. Aktuell nenne ich ihn Felix. Diesen Namen finde ich eigentlich auch ganz schön.“

Von Fabian Lamster