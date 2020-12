Tierisch Belzig: Sterntaler-Spenden knacken die Tausender-Marke

Bad Belzig

Immer mehr fleißige Spender haben die MAZ-Aktion „ Sterntaler“ in den vergangenen Tagen unterstützt – inzwischen konnte deshalb schon die Marke von 1000 Euro geknackt werden. „Wir freuen uns riesig“, sagt Astrid Raue vom Verein „Tierisch Belzig“, an den die Sterntaler-Spenden in diesem Jahr gehen.

Denn eines der ehrenamtlichen Mitglieder hatte im Februar einen Unfall mit dem Transporter des Vereins. Zwar kam Jennifer Präßler mit einem Schock und leichten Verletzungen davon – das Auto war jedoch nicht mehr fahrbereit. Seitdem mussten und müssen die Tierschützer viele Wege mit ihren privaten Pkw zurücklegen. Eine zusätzliche Belastung, die möglichst bald ein Ende haben soll.

Warten auf die glückliche Zukunft

Die Spenden aus der MAZ-Aktion können dabei helfen. Außerdem kommt das Geld natürlich den vielen Tieren in Not zugute, die aktuell im Tierheim in Bad Belzig auf ein neues Zuhause warten. Dabei hat sich „Tierisch Belzig“ den schwierigen Fällen verschrieben – damit am Ende jeder Schützling die Chance auf eine glückliche Zukunft bekommt.

Der Verein bedankt sich für die Spenden von Dajana und Maik Hellenberg, Joachim Goetze, Volker Naethe, Katrin Weber sowie von Brigitte und Klaus-Dieter Verseck. Außerdem gilt den Spendern Birgit und Volker Koeppel, Birgit und Stefan Kux, Susanne von Roden-Leifker, Sven Hildebrandt und Diana Leistikow sowie Brigitte und Klaus-Dieter Verseck und Jutta und Volkmar Erhardt ein großer Dank.

Spendenkonto IBAN: DE93 1605 0000 1000 9728 24. Auf Wunsch können Spendenquittungen ausgestellt werden.

Von Josephine Mühln