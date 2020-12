Bad Belzig

Niemand ist perfekt. Das gilt für Menschen – und ebenso für Tiere. Eine zweite Chance aber, die hat jeder verdient. Und damit auch die besonders schweren Fälle nicht in Vergessenheit geraten und vielleicht doch noch das passende Zuhause finden, setzen die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Vereins Tierisch Belzig alles daran, die richtigen Menschen für ihre vierbeinigen Schützlinge zu finden.

Zur Galerie Ihre Vergangenheiten sind so unterschiedlich, wie es ihre Rassen sind: Gut 20 Hunde warten derzeit im Tierheim des Vereins „Tierisch Belzig“ auf ein neues Zuhause. Damit es den Tieren in dieser Zeit gut geht, sind die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen unermüdlich im Einsatz.

„Wenn man ein Tier aus dem Tierschutz adoptiert, dann bekommt man in den seltensten Fällen einen vollendeten Hund“, weiß Peter Karge, der als Hundetrainer für den Verein tätig ist. „In 99 Prozent aller Fälle muss man noch Arbeit reinstecken – darüber sollte man sich vorher bewusst sein.“ Zudem müsse man sich darüber im Klaren sein, dass es immer wieder zu Rückfällen kommen kann. „Einen Vierbeiner aus dem Tierschutz zu adoptieren heißt auch, Kompromisse einzugehen“, sagt der 30-Jährige.

Im Tierheim von Tierisch Belzig warten derzeit etwa 20 Tiere auf eine zweite Chance in ihrem neuen Zuhause. Das „Fürimmerzuhause“, wie es die Tierschützer nennen. Nicht wenige der Hunde sind abgegeben worden, weil sie jemanden gebissen haben. Tierisch Belzig hat sich den Untertitel „Der etwas andere Tierschutzverein“ gegeben. Weil er sich für genau diese schwierigen Fälle einsetzt, bei denen andere Tierschützer vielleicht schon aufgegeben hätten.

Besitzer waren überfordert

„Wir arbeiten mit diesen Hunden, damit sie wieder Vertrauen gegenüber Menschen und damit auch ein neues Verhalten aufbauen“, sagt Peter Karge. „Aber je nach Schwere und Härte des Falls bleibt ein Restrisiko und die Gefahr, dass die Hunde eine Situation triggert und sie wieder in alte Muster fallen. Das kommt auch immer auf die Arbeit an, die man reinsteckt – das muss man wissen.“

Die Hunde, die im Tierheim landen, sind aber nicht alle bissig oder in ihrem vorherigen Leben negativ aufgefallen. Einige kommen auch, weil ihre Besitzer überfordert sind oder wegen privater Veränderungen keine Zeit mehr für das Tier haben. „Uns ist es dann aber lieber, wenn die Leute ehrlich zu sich selbst sind und die Hunde abgegeben – anstatt sie zum Beispiel irgendwo auszusetzen“, sagt Karge.

Doreen Bertz ist als Tierpflegerin beim Verein „Tierisch Belzig“ beschäftigt. Ihre Mischlingshündin Tara ist gerade zehn Wochen alt. Quelle: Josephine Mühln

Kommt ein Tier auf diesem Weg zum Verein, können die Halter gleich ein paar Infos zu Charakter und Wesen liefern, was die spätere Vermittlung vereinfacht. „Natürlich ist das meistens eine sehr emotionale Situation, dennoch müssen alle Beteiligten ein Stück weit rational bleiben“, weiß der Hundetrainer. Nicht selten seien die anschließenden Abschiede mit jeder Menge Tränen verbunden. „Das ist schon manchmal harter Tobak, da möchte man am liebsten erst mal einen Schnaps trinken“, sagt er.

Die Hunde kommen dann in ihre Zwinger und der Verein legt eine Akte für die weitere Vermittlung an. „Wir schauen außerdem, wie schwer die geschilderten Probleme wirklich sind und inwieweit wir mit den Tieren arbeiten müssen“, sagt der Potsdamer zum weiteren Vorgehen. „Dann legen wir eine Karte mit Fotos an, auf der das Tier vorgestellt wird. Die geht ins Internet – zum Beispiel auf unsere Facebook- und Internetseite.“

Während die Vierbeiner auf ihr neues Zuhause warten, werden sie auf dem Gelände von Tierisch Belzig von Mitarbeitern und Ehrenamtlichen betreut und versorgt. Täglich kommt dafür zum Beispiel Doreen Bertz vorbei. Sie weiß, welche Hunde nachts draußen bleiben können und welche sie nach drinnen bringen muss.

Außerdem kümmert sich die 33-Jährige darum, dass die Zwinger sauber sind, die Tiere Futter und Wasser bekommen – und natürlich ausreichend Auslauf. Entweder in der Gruppe auf dem dafür vorgesehenen Gelände oder eben einzeln. Die Brückerin schaut auch nach, ob bei den Hunden Auffälligkeiten auftreten oder sie krank sind. Dann gehts gegebenenfalls zum Tierarzt.

Gemeinsame Spaziergänge

„Ich kannte den Verein schon, habe vorher aber in einem anderen Tierheim gearbeitet“, sagt die Tierpflegerin. „Als ich mit einer Freundin einen Hund gerettet und ihn hierher gebracht habe, habe ich Stefan kennengelernt – und bin so zum Verein gekommen.“ Das ist jetzt zwei Jahre her. „Für den Tierschutz engagiere ich mich, weil es mir Spaß macht“, sagt Bertz.

Wenn sich jemand für einen Schützling aus dem Tierheim interessiert, dann kommt er in der Regel ein paarmal vorbei, füllt einen Bewerberantrag aus und vereinbart Termine zum gemeinsamen Spaziergang. „Wir gucken, wie der Umgang mit dem Hund ist, wie die Reaktionen in bestimmten Situationen sind“, sagt Peter Karge. „Manchmal müssen Interessenten auch viele Wochen kommen, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Bei anderen Hunden klappt es relativ schnell.“

Bei Casey brauchte Peter Karge viel Geduld, um Vertrauen zu gewinnen. Quelle: Josephine Mühln

Es folgen Wohnungs- oder Hausbesuche, um zu prüfen, in welches Umfeld das Tier vermittelt wird. Wenn alles passt, darf der Schützling in sein neues Zuhause einziehen. „Das sind natürlich immer schöne Momente“, sagen Bertz und Karge. Doch auch danach ist der Verein da, um zu helfen. „Und je nach Hund läuft die Betreuung – zum Beispiel mit Trainings – auch nach der Vermittlung weiter.“

Von Josephine Mühln