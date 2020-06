Tischlerin ist arm dran: schlechte Zeiten für kunstvolle Särge

Hagelberg

Anna Siotto steht im Regen. Selbst wenn gerade die Junisonne auf ihre Scholle am Hagelberg scheint. Denn die Kunsthandwerkerin wartet vergeblich, dass jemand einen Rettungsschirm spannt, unter den sie passt. Nichts dergleichen entwickelt sich seit Wochen und Monaten. Vielmehr die Corona-Krise, die bei ihr augenscheinlich noch eine Weile lang andauern wird.

„Seit den 80er-Jahren bin ich selbstständig und habe nie dem Staat auf der Tasche gelegen“, berichtet die in Kaiserslautern geborene Italienerin. Von ihrer Arbeit könne sie für gewöhnlich gut, aber nicht in Saus und Braus leben. „Doch es braucht dafür gar nicht viel – dafür haben wir uns entscheiden“, sagt sie und erhält Zustimmung von Lebenspartnerin Hanna Lindenberg, die Goldschmiedin ist. „Jetzt aber geht es um die nackte Existenz.“

Ärger über Politiker-Versprechen

Für ihre Grundsicherung müssten Freiberufler jetzt Hartz IV beantragen. Das hat Anna Siotto inzwischen nach vielen Telefonaten mit verschiedenen Institutionen der Wirtschaftsförderung in Berlin, Potsdam und Bad Belzig erfahren. Geld gaben sie ihr keineswegs. „Obwohl das die Politiker mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier an der Spitze stets versprechen und viele Menschen wohl leider auch glauben“, mutmaßt die 61-Jährige.

Doch derart unbürokratisch war das Versprechen im Land Brandenburg nur fünf Tage lang Ende März gültig. Während auch Bekannte des Paares in Berlin noch länger pauschal Corona-Hilfe ausgezahlt bekommen hätten, wurden in der Mark die Bedingungen zügig überarbeitet und Bedingungen gestellt. Mit dem Ergebnis, dass eine Vielzahl der Solo-Selbstständigen wie Anna Siotto, die sich erst im April melden konnte, in dem Programm praktisch nicht mehr berücksichtigt wurden.

Nur Betriebskosten abrechenbar

Demnach sollten die Antragsteller lediglich Zuwendungen erhalten, um ihre Kredite, Mieten für Läden und Werkstätten, Kosten für Firmenwagen und Medienkommunikation damit zu begleichen. „Auf diese Betriebskosten kann ich jedoch nicht verweisen, meinen Verdienst erhalte ich für die künstlerische Arbeit“, sagt Siotto.

Viel Arbeit für das Maia-Jobcenter Das Maia-Jobcenter hat im März und April jeweils rund 400 Anträge auf Grundsicherung erhalten. Sonst waren zuletzt 160 im Monat üblich. Laut Behördenleiter Bernd Schade sind es vor allem Solo-Selbstständige, die nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen und jetzt auf Hartz-IV-Leistungen zurückgreifen müssen, und Geringverdiener, die ihr Kurzarbeitergeld aufstocken. Die Vermögensprüfung ist nicht ausgesetzt, aber die Freibeträge wurden erhöht. Auch die Kontrolle der Angemessenheit der Wohnkosten erfolgt temporär weniger streng. Damit die Leistungen zügig ausgezahlt werden, wurde mit Personal aus anderen Abteilungen aufgestockt, berichtet die Verwaltung.

Seit sechs Jahren lebt und arbeitet sie auf dem Gipfel des Hohen Flämings. Dort hat sich die Handwerkerin in einem der alten Landarbeiterhäuser eine kleine Tischlerei hergerichtet. Darin werden multifunktionale Möbel angefertigt. Neben handgemachten Tischen, Betten und Schränken in naturbelassener Optik stellt die 1,60 Meter kleine Frau auch „Sargmöbel“ her.

Solche Möbel stellt Anna Siotto her. Quelle: privat

Jene werden nach dem ersten Einsatz als Schrank, Truhe oder Bank gleich für die letzte Ruhe verwendet werden können. Doch Hobel und Sägen kommen derzeit selten zum Einsatz.

Marktsaison praktisch abgesagt

„Für gewöhnlich biete ich meine Waren deutschlandweit auf speziellen Märkten an“, so Anna Siotto. Doch Perspektiven sind denkbar schlecht dafür. „Denn die Saison ist praktisch gelaufen“, so die Tischlerin. Kein Veranstalter gehe jetzt ungeachtet einiger Lockerungen ein Risiko ein. Zwar unterhält sie eine Internetpräsenz, wo sie einige ihrer Produkte vorstellt. Doch gibt es die Aufträge meist eher individuell, wenn Kunden auch echt sehen, was sie da zu bieten hat.

Anna Siotto schreibt Anträge und hofft auf staatliche Unterstützung. Quelle: René Gaffron

Anna Siotto zögert noch, ob sie wirklich die Grundsicherung beim Maia-Jobcenter stellen wird. Unter anderem, dass sie dort nun ihr Vermögen, das sie nach eigenem Bekunden nicht besitzt, offen legen soll, stört sie. Zumindest will die Unternehmerin auch Lobby-Arbeit betreiben. Bei Bürgermeister Roland Leisegang ist schon ein Termin vereinbart. „In Bad Belzig und Umgebung gibt es viele Betroffene wie mich“, weiß die 61-Jährige.

Von René Gaffron