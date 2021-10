Beelitz

Wer den Film „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ gesehen hat, ahnt, was damals los gewesen ist. Es war nicht viel anders als in dem turbulenten Streifen, der im Jahr 1910 spielt und auf die Lachmuskeln der Zuschauer zielte. Es ist die Zeit der ersten Flugversuche, als in der hiesigen Region ganz real am 30. Oktober 1910 drei tollkühne Männer in ihren Kisten abhoben, um den ersten deutschen Überland-Wettflug zu gewinnen. Mit dabei: Eugen Wiencziers mit einem Bleriot-Eindecker, Hans Grade mit seiner „Libelle“ und Robert Thelen am Steuer eines Wright-Doppeldeckers.

In Berlin fuhren Sonderzüge nach Borkheide

Sie starteten vor 111 Jahren unter den Augen vieler Schaulustiger auf dem Mars-Flugfeld in Bork, dem heutigen Borkheide, wo sich damals die Grade-Fliegerwerke befanden. Ihr Ziel: Der Flugplatz Johannisthal bei Berlin in 58 Kilometern Entfernung. Es ist ein Spektakel, über das die Zeitungen in Früh- und Spätausgaben berichten und für das sogar Sonderzüge aus Berlin nach Bork fahren. Und der 30. Oktober 1910 ist der Tag, an dem die Beelitzer, Schlunkendorfer, Stückener und auch die Reesdorfer das erste Mal im Leben Flugzeuge an ihrem Ort vorbeifliegen sehen.

Hans Grade flog am Beelitzer Kirchturm vorbei

Hans Grade startete um 14.26 Uhr mit seiner 18 PS starken „Libelle“ und flog 14.33 Uhr südlich am Kirchturm von Beelitz vorbei, weiß Wolfgang Kotsch, der seit Jahren Flugzeugunfälle in der Region erforscht. Auf der Suche nach Abstürzen stieß der Beelitzer in alten Zeitungsartikeln auf den Flugwettbewerb, den alle heil überstanden haben, auch wenn es bereits im Vorfeld zu filmreifen Turbulenzen kam. Kotsch hat die Geschichte recherchiert und auf 30 Seiten aufgeschrieben.

Wolfgang Kotsch am Beelitzer Kirchturm: Vor 111 Jahren flog südlich davon Hans Grade vorbei. Quelle: Jens Steglich

Die 58 Kilometer lange Flugstrecke, die in Höhen zwischen 80 und 300 Metern bewältigt wurde, war damals eine echte Herausforderung. Kotsch erinnert daran, dass Grade, einer der Flugpioniere, erst zwei Jahre zuvor am 28. Oktober 1908 in Magdeburg erstmals mit einem Fluggerät abhob – zu einem 100 Meter weiten Luftsprung.

Der dritte Pilot beim ersten deutschen Überland-Wettflug: Robert Thelen am Steuer eines Wright-Doppeldeckers. Quelle: privat

Auch 1910 vor dem Wettflug blieben die Piloten in der Nähe ihrer Flugfelder, weil sie fürchteten, bei einem Überlandflug nicht mehr landen zu können. „Es gab damals ja keine Navi-Geräte. Sie hatten nur Karte und Kompass“, sagt Kotsch. Kein Wunder, dass Wienciers schon vor dem Start auf Abwege geriet. Er ist der einzige aus dem Teilnehmerfeld, der gleich mit seinem Flugzeug anreisen will. „Grades Fluggerät stand in Bork, Thelen wird sein Flugzeug mit der Bahn transportiert haben“, so Kotsch.

Die Irrflüge des Eugen Wiencziers

Wiencziers aber startet bereits zwei Tage vorher in umgekehrter Richtung der Wettflugroute vom Flugplatz Johannisthal nach Bork, kommt dort an dem Tag aber nicht an. Die Strecke ist schlecht markiert und dann zieht auch noch Nebel auf. Der Mann, der einige Tage vorher noch einen Höhenrekord mit 1560 Metern aufgestellt hatte, verirrt sich. Er landet nicht in Bork, sondern auf dem Exerzierplatz des Eisenbahnregiments bei Sperenberg.

Landung am Schützenhaus

Eine Zeitung berichtet über den Irrflug und kündigt an, Wiencziers werde am nächsten Tag weiter nach Bork fliegen. Das versucht er auch, verfliegt sich aber erneut und landet am Schützenhaus in Luckenwalde. „Dort hat er dann nach dem Weg gefragt“, erzählt Kotsch. Die Leute haben ihm die Richtung nach Bork offenbar gut erklärt: Am Nachmittag des 29. Oktober kommt Wiencziers mit seinem Eindecker dort an. Am nächsten Tag wird es in umgekehrter Richtung besser klappen, aber dazu später mehr.

Flugmarkierungen wurden getestet

Der erste deutsche Überland-Wettflug war auch ein Experiment. „Die Ingenieure wollten Flugstraßen mit Markierungen testen“, sagt Kotsch. An der Flugstrecke standen weiße, drei Meter hohe Stangen in weißen Körben und sollten Orientierung geben. Am Ende waren sich die drei Flugpioniere aber einig: Diese Orientierungsmarken taugen nichts. Nur die an einigen Stellen ausgebreiteten weißen Laken und Strohfeuer hätten Orientierung gegeben.

Einer flog der Nase nach

Hans Grade erinnerte sich später daran, wie hinter Trebbin der schwierigste Teil des Fluges begann, weil die Route nach Johannisthal nicht markiert war. In einem Buch über Grade wird er so zitiert: „Dass ich die richtige Richtung eingeschlagen hatte, merkte ich bald. Man musste nämlich über einen großen Komplex Rieselfelder fliegen. Diese machten sich nicht allein dem Auge bemerkbar, sondern auch der Nase. Man flog im wahrsten Sinne des Wortes der Nase nach.“

Ob der Geruch der Rieselfelder auch ein bisschen die Sinne vernebelte, ist nicht überliefert. Grade hätte am Ziel in Johannisthal aber fast vergessen, die vorgeschriebene Platzrunde zu fliegen. Als er zur Landung ansetzt, versuchen seine Freunde am Ziel ihm mit Winken und Rufen auf den Irrtum aufmerksam zu machen. Erst einen halben Meter über dem Boden bemerkt Grade den Fehler, reißt das Höhensteuer nach oben und startet den bereits abgestellten Motor wieder. Er fliegt die Platzrunde und landet nach einer Flugzeit von 53 Minuten und 40 Sekunden. Damit belegte Grade Platz zwei, der 1500 Mark einbrachte.

Einer der Piloten überfliegt die Straße zwischen Trebbin und Thyrow. Quelle: privat

Und wer hat gewonnen? Wiencziers, der sich beim Hinflug noch verflog, siegte in 41 Minuten und zehn Sekunden und nahm 2500 Mark Preisgeld mit nach Hause. Er war mit einem Durchschnittstempo von 85 Kilometern pro Stunde 20 km/h schneller als Grade und 23 km/h schneller als der Drittplatzierte Thelen. Der war zwischenzeitlich etwas nach Süden abgedriftet. Da aber drei Preise ausgesetzt waren, ging keiner der drei Wagemutigen leer aus.

