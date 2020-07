Kuhlowitz

In der Nacht zu Donnerstag sind in Kuhlowitz aus zwei Traktoren elektronische Geräte geklaut worden. Die unbekannten Täter überstiegen die Umzäunung und gelangten so auf das Gelände.

Dort wurden die zwei Traktoren aufgebrochen und aus dem Inneren Elektronik im Gesamtwert von 14.000 Euro entwendet. Nachdem alle Spuren gesichert waren, konnten die Traktoren wieder genutzt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ