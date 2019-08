Bad Belzig

Für Roland Leisegang (parteilos) ging es am Mittwoch hoch hinaus. Denn nachdem es am Morgen geregnet hatte und die Jungen und Mädchen der Tagesstätte des Kinderfördervereins „Wir“ drinnen bleiben mussten, wagte sich der Bürgermeister selbstlos in die Gefahr. Mit hohen Sprüngen hat er das neue drei mal drei Meter große Bodentrampolin im Garten der Einrichtung eingeweiht.

Eingefasst in Rollrasen ist es die neueste unter zahlreichen Attraktionen auf dem Areal. 4200 Euro hat die Anschaffung gekostet. 40 Prozent davon werden aus dem Lotto-Budget des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Familien bestritten. Ministerin Susanne Karawanski (die Linke) hat das Sport- und Spielgerät in Augenschein genommen, aber selbst auf den Belastungstest verzichtet.

Erlöse dank vielseitigem Enmgagement

Beatrix Lichte-Spatzier hat ihr außerdem vom Engagement der Eltern, Kinder, Erzieher und Freunde der seit 2011 im ehemaligen Internet am Weitzgrunder Weg bestehenden Einrichtung erzählt. Sie hatten ein Jahr lang nicht nur Spenden gesammelt, sondern Erlöse aus Trödelmärkten und Sommerfesttombola sowie aus dem Verkauf selbst gebastelter Souvenirs erzielt und gespart.

Dass letztlich genug Geld zusamen gekommen ist, hat Christine Fritsch zu verantworten. Sie ist die gute Seele im Büro und hatte den selbstständig ausgefüllten Antrag auf Unterstützung ihrer Chefin zur Unterschrift vorgelegt. „Frau Lichter-Spatzier hatte Zweifel, ob sich das lohnt“, plaudert die Sekretärin aus dem Nähkästchen. „Bei solcher Initiative greifen wir gern unter die Arme“, so die Ministerin.

Wasserspielplatz für die Kleinen

Einmal im Glück, darf sich der Kitaträger nochmals über eine weitere Finanzspritze freuen. Aus dem gleichen Fonds soll der Wasserspielplatz für die Krippenkinder bedacht werden. Er soll in den nächsten Monaten aufgebaut werden und in Zukunft zur Erfrischung der Kleinsten dienen.

Insgesamt werden 60 Kinder im Säuglings- und Vorschulalter von den 13 Erziehern betreut. Der schrittweise urbar gemachte 7000-Quadratmeter-Garten bietet beste Möglichkeiten das naturerlebnsiorientierte pädagogische Konzept nach Maria Montessori zu realisieren. Mithin hat die einst in Schmerwitz gestartet tagesgruppe der Sechs- bis 13-Jährigen noch ihren Raum gefunden.

Aktives Familienzentrum

Außerdem unterbreitet der Verein an Ort und Stelle eine Reihe der Kreativ- und Bildungsangebote seines Familienzentrums. Dessen Leiterin Gitta Wilzer berichtete der Ministerin über die Bedeutung der möglichst niedrigschwelligen Angebote für die Mütter und Väter in der Kur- und Kreisstadt. „Dann haben wir beispielsweise dank Kleidertauschraum den Kontakt und können uns kümmern, falls sie und vor allem die Kinder auf Hilfe angewiesen sind.“

Von René Gaffron