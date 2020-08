Schwanebeck

Schon wieder hat es einen Unfall am Ortsausgang von Schwanebeck gegen. Am Donnertagmorgen landete dort ein Transporter an einem Straßenbaum.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 54-jährige Fahrer, der gegen 7.30 Uhr auf der B102 in Richtung Lütte unterwegs war, die Kontrolle über den Kleintransporter. Er kam von der Fahrbahn ab, polterte über eine Verkehrsinsel und prallte gegen den Baum.

Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.

Der Kleintransporter war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall in Sachschaden von mehr als 8000 Euro. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und Ermittlungen zum genauen Hergang eingeleitet.

An der Verkehrsinsel hatte es in den zurückliegenden drei Jahren mehrfach Unfälle gegeben.

