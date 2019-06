Hagelberg

Beamte des Polizeireviers Bad Belzig haben am Dienstagmorgen einen VW Transporter aus Potsdam gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle in Klein Glien wurde beim Fahrzeugführer Atemalkohol festgestellt. Das Messgerät zeigte 0,90 Promille an.

Anschließend musste der 37-Jährige die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo eine gerichtsverwertbare Messung erfolgte. Ein Bußgeldverfahren ist eingeleitet worden. Anschließend durfte der Mann wieder seines Weges gehen jedoch nicht umgehend weiterfahren.

Von René Gaffron