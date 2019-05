Fredersdorf

Eine erste Kontaktaufnahme zwischen E-Auto-Besitzern und jenen, die es werden wollen – das war das Ziel der Infoveranstaltung „Wie funktioniert Elektromobilität in der Praxis?“, die kürzlich in Fredersdorf stattgefunden hat. Dazu eingeladen hatten die Organisatoren Achim Wehrle und Christian Hartung, beide E-Auto-Fahrer aus Überzeugung.

Diskutiert haben die Teilnehmer unter anderem darüber, wo in Bad Belzig Ladesäulen sinnvoll wären. „Am Martkplatz zum Beispiel halten wir sie für dringend notwendig – damit man sein Auto aufladen kann, während man einkauft“, sagt Achim Wehrle. Er erzählt von großen Supermärkten in Süddeutschland, bei denen Ladesäulen auf den Kundenparkplätzen längst Standard seien. „Das vermissen wir hier“, sagt der Fredersdorfer.

Reichweiten, Pannen, Preise

Auch am Bad Belziger Bahnhof könne er sich gut vorstellen, Säulen vorzuhalten. „Da bräuchte es allerdings viele, weil ein Pendler in der Regel eine Säule ja über den ganzen Tag blockiert“, gibt Achim Wehrle zu bedenken. Der Vorteil sei jedoch, dass die Säulen tagsüber Sonnenstrom von Fotovoltaikanlagen nutzen könnten.

„Es sind etwa 15 Teilnehmer nach Fredersdorf gekommen“, erzählt Achim Wehrle. „Jeder hat über seine Erfahrungen mit dem eigenen Fahrzeug gesprochen – Reichweiten, Pannen und auch eine preisliche Orientierung für die anwesenden Interessenten gegeben.“ Weiterhin sei über Erfahrungen zu Ladeinfrastrukturen bei weiteren Reisen berichtet worden, auch nützliche Karten und Apps für das Handy seien in den rund anderthalb Stunden des Treffens Thema gewesen.

Fünf Ladesäulen in Bad Belzig Mit Stand vom 13. Mai 2019 sind im gesamten Landkreis Potsdam-Mittelmark 325 Elektroautos zugelassen, wie Sprecherin Andrea Metzler auf Nachfrage mitteilt. Im November 2018 waren es noch 212. In Bad Belzig stehen zurzeit fünf E-Ladesäulen. Zwei an der Ernst von Bergmann Klinik, zwei an der Therme und eine in der Martin-Luther-Straße. Letztere kostet bis zu 4.000 Euro, soll bis zu 15 Jahre halten und ist siebenmal schneller als eine herkömmliche Steckdose.

Achim Wehrle selbst ist seit fünf Jahren mit seinem Renault Zoe unterwegs. Nachholbedarf, um Elektromobilität praxistauglich zu machen, sieht er vor allem bei der Ladeinfrastruktur. „Das ist noch schwierig, weil es zum Beispiel zu viele verschiedene Bezahlsysteme gibt.“ Der Gesetzgeber müsse hier Normen schaffen – also ein Bezahlsystem, über das alle E-Auto-Besitzer abrechnen können und nicht fünf oder mehr verschiedene Steckdosen-Varianten.

Dem Fredersdorfer schwebt außerdem ein „Jedermann-Auto“ vor, das für die Masse bezahlbar ist. Viele Interessenten würden auf einfache Fahrzeuge Wert legen, ohne viel Elektronik-Schnickschnack, wie Achim Wehrle es ausdrückt. Einen der Vorteile sehe er persönlich in der minimierten Lautstärke. „Die Autos sind sehr leise, das hätte ich anfangs nicht gedacht.“ Außerdem mache das Fahren Spaß und auch die Beschleunigung sei gut.

Achim Wehrle kann sich gut vorstellen, dass es in der Zukunft eine Kultur des Teilens für E-Autos in Bad Belzig gibt. „Mit zehn bis 20 Autos, die beispielsweise an Schulen und Turnhallen geladen werden und ausgeliehen werden können. Oder am Bahnhof für Gäste, die zur Therme wollen oder zum Ausgangspunkt einer Wanderung im Hohen Fläming“, sagt der Pädagoge.

Harald Lacher war ebenfalls bei dem Treffen in Fredersdorf dabei. Der Leiter Energiewirtschaft der Stadtwerke Bad Belzig, sagt: „Ich hätte durchaus Orte im Kopf, an denen die Stadtwerke Ladesäulen betreiben könnten – das ist aber noch nicht spruchreif. Wir unterstützen jedoch Leute, die Ladesäulen erreichten wollen und haben uns als einen Baustein zumindest schon erschlossen, dass wir Säulen abrechnen können.“

Von Josephine Mühln