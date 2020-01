Mittelmark

Der „ Treffpunkt Wirtschaft PM“ steht am 20. Februar unter dem Motto „ Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen“. Der stellvertretende Landrat, Christian Stein ( CDU), lädt Unternehmer und Existenzgründer dazu am Donnerstag, 20. Februar ein. Beginn ist um 18 Uhr im Digitalwerk – Zentrum für Digitalisierung in Handwerk und Mittelstand, Eisenbahnstraße 109, 14542 Werder ( Havel).

Unternehmen stünden im Zuge der Digitalisierung vor immer neuen Herausforderungen, heißt es in einer Ankündigung. Technische Änderungen, IT-Sicherheit und gesetzliche Vorgaben seien nur einige dieser Herausforderungen.

Die Besucher erfahren einiges über das Digitalwerk. Michaela Scheeg wird dabei über die Digitalisierung im Handwerk und im Mittelstand sprechen. Ferner geht es um das Thema Nutzerzentrierung.

Dietmar Koske von der Investitionsbank des Landes Brandenburg werde über Fördermöglichkeiten für Digitalisierungsmaßnahmen sprechen. Karsten Gericke von der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark referiere zum Thema 5G und dessen Nutzen im ländlichen Raum.

Anschließend ist ein Unternehmenstalk geplant – mit Hans-Jürgen Hennig, Geschäftsführer der regiobus Potsdam Mittelmark, und René Helbig, Geschäftsführer der Firma Agrosguard. Zum Abschluss der Veranstaltung gebe es die Gelegenheit zum Austausch mit Experten und anderen Unternehmern bei einem kleinen Imbiss.

Interessierte melden sich bis zum 12. Februar an bei Mandy Große (Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark), unter 033841/65380 oder per Email an mandy.grosse@tgz.pm. Weitere Informationen finden Sie unter www.wirtschaftsforum.pm

