So rüsten sich die Feuerwehren für drohende Waldbrände

Die Feuerwehr in Treuenbrietzen hat ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF). Es ist geliehen für die Sommermonate. Mit 8000 Litern Wasser an Bord ist es speziell für Wald- und Flächenbrände gerüstet. In den zurückliegenden zwei Jahren waren solche Vegetationsbrände keine Seltenheit. Aus diesem Grund wollen die Brandschützer für die nächsten womöglich heißen und trockenen Monate gewappnet sein.

Bürokratie verhindert Kauf

„Die Bürokratie hat es nicht geschafft, dass wir ein eigenes Tanklöschfahrzeug in der Halle zu stehen haben“, sagt Stadtwehrführer Olaf Fetz. Nach dem verheerenden Waldbrand vor zwei Jahren, wo mehr als 400 Hektar Wald nahe Treuenbrietzen brannten, gab es vielerorts ein Umdenken. Das habe jetzt zur Folge, dass vom Auftrag bis zur Lieferung eines neuen Einsatzfahrzeugs mehrere Jahre vergehen können, informiert Fetz.

Die Pumpe ist das Herzstück eines jeden Feuerwehrautos. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Planungen für ein eigenes Tanklöschfahrzeug in Treuenbrietzen laufen. Bis das neue TLF da ist, soll die Leihgabe zunächst bis August oder September deren Nutzen erfüllen. Das Fahrzeug stammt von einem Unternehmen aus Köln. „Die Firma verleiht eigentlich Fahrzeuge für die Filmproduktion und hat jetzt diese neue Marktlücke in Brandenburg entdeckt“, sagt Fetz.

TLF speziell für Waldbrände

Das Tanklöschfahrzeug ist Teil der landkreisweiten Brandschutzeinheit und kommt bei größeren Bränden auch überregional zum Einsatz. Es besitzt eine leistungsstarke Pumpe, mehrere Schläuche und eine Kettensäge. „Mit dem eingebauten Selbstschutz, kann den Insassen nichts passieren. Bei Gefahr stellen sie einfach die Düsen an und fahren aus dem Wald heraus.“

Das kann das neue Tanklöschfahrzeug in Treuenbrietzen Der geländegängige Iveco nimmt eine Besatzung von drei Feuerwehrleuten auf und verfügt über einen 8000 Liter fassenden Wasser- sowie einen 200 Liter fassenden Schaummitteltank. Ferner stehen umfangreiche Schläuche und Materialien, speziell für die kräfteschonende und wassersparende Brandbekämpfung zur Verfügung. Außerdem wird ein 9000 Liter großer, zusätzlicher Faltbehälter als externer Wasservorrat mitgeführt. Das Tanklöschfahrzeug, kurz TLF, ist entgegen anderer Löschfahrzeuge im Stadtgebiet in der Lage, eine Wasserabgabe im so genannten „Pump-and-Roll-Verfahren“, also während der Fahrt, durchzuführen. Durch diese technische Möglichkeit müssen die Brandschützer, je nach Einsatzlage, das Fahrzeug nicht mehr zwingend verlassen, um den Brand zu löschen.

Insgesamt führen die Feuerwehrautos aus Treuenbrietzen rund 15.800 Liter Wasser mit – eine große Menge, die aber auch schnell verbraucht sein kann. Für eine stabile Wasserversorgung brauche man laut Fetz auch Brunnen in Waldnähe. Dort sei man gerade dabei, die Leitungen auszubauen. „In Pflügkuff und Frohnsdorf konnten wir schon neue Löschwasserbrunnen in Betrieb nehmen“, sagt der Stadtwehrführer.

Krad für die Kommunikation

Eine Fläche von etwa 1800 Hektar ist in der Stadt Treuenbrietzen mit Wald bedeckt. Dort komme man nicht immer mit den großen Feuerwehrfahrzeugen durch. Dafür steht in der Fahrzeughalle auch ein Krad bereit. „Das hat uns bei dem großen Brand vor zwei Jahren bei der Kommunikation enorm geholfen“, berichtet Olaf Fetz. Er hoffe, dass es in diesem Sommer nicht all zu schlimm mit heißen und trockenen Tagen wird.

Bad Belziger setzen auf ihre Erfahrungen

Eigentlich hätte jetzt der Waldbrand ganz oben auf den Ausbildungsplänen gestanden. Doch wegen Corona fallen alle Übungen aus. „Jetzt können wir nur auf unsere Erfahrungswerte und bisherigen Qualifikationen zurückgreifen“, sagt Raphael Thon, Ortswehrführer in Bad Belzig. Gerade hier im Hohen Fläming gebe es eine besonders hohe Brandlast mit vielen Kiefern und sandigen Böden. Oft seien die Flächen auch mit Munition belastet.

In Bad Belzig gibt es vier Tanklöschfahrzeuge und zwei Löschgruppenfahrzeuge mit insgesamt 12.000 Litern Wasser. „Das reicht, je nachdem wie groß die Abgabe ist, für maximal 45 Minuten“, so Thon. Die Taktik komme ganz auf die Situation drauf an. Oftmals sei nur noch eine sogenannte Riegelstellung möglich. Dabei verteilen sich die Feuerwehrleute um den Brand herum und verhindern so eine Ausbreitung. Das was brennt, brennt dabei einfach runter.

Raphael Thon, Ortswehrführer bei der Feuerwehr in Bad Belzig. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Dass der ganze Wald in Flammen steht, haben wir eher selten“, so der Ortswehrführer in Bad Belzig. Oft handele es sich dabei um flache Bodenfeuer, die jedoch auch schnell gefährlich werden können. Für viele Wehren hat es in diesem Jahr schon kleinere Feuer im Wald oder auf Wiesen gegeben. Am Ostersamstag rückten rund 40 Feuerwehrleute ins Steindorfer Revier an der Landesstraße 95 aus. Dort brannte der Waldboden auf etwa 300 Quadratmeter.

Teil des Waldbrandzuges

Bei der Bad Belziger Feuerwehr gibt es dafür ein Tanklöschfahrzeug mit einem Frontmonitor. Die Feuerwehrleute müssen hier zum Löschen gar nicht mehr aussteigen. Das neuste Fahrzeuge ergänzte erst im letzten Jahr die Flotte und gehört jetzt zu einem der beiden Waldbrandzüge des Landkreises. Sie stellen den Brandschutz überregional sicher. Das sei aus Sicht von Raphael Thon auch wichtig, denn eine einzige Wehr können bei einem verheerenden Waldbrand ohne Hilfe nicht viel ausrichten.

Mit viel Technik, darunter Schläuche und Kettensägen, sind die Feuerwehrleute gute auf mögliche Waldbrände vorbereitet. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

