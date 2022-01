Treuenbrietzen

Gekommen, um zu bleiben. Jörgen Golz und Annemarie Stammkötter haben ihre Zelte in Berlin und Potsdam abgebrochen, um geschäftlich und privat nun in Treuenbrietzen neu zu beginnen. In der Kleinstadt haben die Freiberufler viel vor.

Jörgen Golz organisiert seit 2012 vor allem Kunstmessen in Berlin, Frankfurt am Main und Köln mit seiner Firma. Sie hat nun ihren Hauptsitz nicht mehr in bester Lage und einem großen Loft-Büro mitten in Berlin. Die Zentrale arbeitet vielmehr nun mitten in Treuenbrietzen, direkt neben der Marienkirche.

Dort, an der Großstraße 52, haben der 58-Jährige Manager und seine zwei Jahre jüngere Partnerin, die als Diplom-Sozialpädagogin heute vor allem als Kommunikationstrainerin auch für namhafte große Unternehmen und Universitäten arbeitet, im Jahr 2019 ein großes Stadthaus erworben.

Zur Galerie Jörgen Golz und Annemarie Stammkötter haben in Treuenbrietzen viel vor in ihrem Haus für die Kunst.

Das 1907 errichtete markante Gebäude an der Ecke zur Marienkirchstraße war zuvor über fünf Generationen im Besitz einer Treuenbrietzener Familie. Nun wird es – auch mit viel Eigenleistung – Stück für Stück auf den insgesamt gut 460 Quadratmetern Nutzfläche mit mehreren Etagen saniert.

Arbeitstreffen in der Kleinstadt

Regelmäßig kommen Mitarbeiterinnen von Jörgen Golz nun zur Arbeitstreffen aus der Metropole in die Kleinstadt. „Vieles läuft aber ohnehin nun im Homeoffice und beim mobilen Arbeiten“, sagt der Chef. „Die Corona-Pandemie hat da sicher nun etwas beschleunigt, was wir ohnehin schon vorhatten.“

Bild aus früheren Tagen. Für die Kampagne zur Kulturhauptstadt Potsdam 2010 haben Jörgen Golz und Annemarie Stammkötter die Werbung mit entwickelt seit 2004. Damals mit Martin Hospach (li.) und Kenan Sabic. Quelle: MAZ-Archiv Joachim Liebe

Viel haben die Wahl-Treuenbrietzener, die beide aus dem Ruhrgebiet stammen, schon beruflich gemeinsam unternommen. Bei einer Firma für Immobilien-Marketing lernten sich beide 1996 einst in Berlin kennen. Es folgte bald darauf eine eigene Firma für Veranstaltungsmanagement.

Renommierte Projekte gemanagt

Gut 13 Jahre lang haben beide unter anderem die Gala zum Innovationspreis Berlin-Brandenburg betreut und die Kampagne zur Kulturhauptstadt Potsdam 2010 sowie zuvor schon den Welt-Wasserkongress in Berlin. „Das war kurz nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA. Da war richtig was los in Sachen Sicherheit“, erinnert sich Jörgen Golz bis heute noch sehr gut.

Seit 2012 liegt sein Focus auf den Kunstmessen. „Auch wenn wir und die gesamte Branche von der Corona-Pandemie stark betroffen sind, gibt es noch genug zu tun“, sagt Golz. „Nach der Messe ist vor der nächsten Messe“, erzählt der Geschäftsführer. Seine Kunstmesse, die Discovery Art Fair, gehöre zu den fünf größten in Deutschland.

Zuletzt im November in Frankfurt am Main wurden 130 internationale Aussteller gezeigt. Bei den Entdeckermessen bringt Golz junge Künstler mit Sammlern und Galeristen zusammen. Neben zeitgenössischer Fotografie, Skulpturen, digitaler Kunst und Gemälden geht es auch um Urban Art. „Bei uns kann man noch direkt preiswert Werke erwerben von bislang unbekannten Künstlerinnen und Künstlern, die später oft groß herauskommen und deren Werke dann entsprechend im Wert steigen“, erklärt der Manager.

Umgeben von Kunst auch in Treuenbrietzen

Auch im privaten Haus umgeben sich Golz und Stammkötter mit viel Kunst. Erste Fotografien schmücken das große und noch unsanierte Treppenhaus, während einige andere Werke noch im Flur auf den idealen Präsentationsort warten. Oder sie haben ihn in der vorübergehend neben dem früheren Laden eingerichteten Küche schon gefunden.

Jörgen Golz ist mit Kunst aufgewachsen. „Ich kann ganz gut fotografieren, aber das Malen habe ich dann nach anfänglichen Versuchen doch sein lassen“, erzählt er. „Dafür kann ich Kunst aber ganz gut managen“, sagt der gelernte Maschinenbauer. Später studierte er und wurde Ingenieur für Theater- und Veranstaltungstechnik sowie Wirtschaftsingenieur und Marketingexperte.

Jörgen Golz und Annemarie Stammkötter haben in Treuenbrietzen viel vor in Ihrem Haus für die Kunst. Quelle: Thomas Wachs

Jörgen Golz und Annemarie Stammkötter sind begeistert von ihrem neuen Lebensort. „Hier gibt es alles, was wir brauche.“ In Potsdam, wo das Paar zuletzt in prominenter Nachbarschaft mit Villenbesitzern am Pfingstberg zur Miete gewohnt hatte, „war eine eigene Immobilie schlichtweg nicht bezahlbar für uns“, erzählt Stammkötter. „Über einen Freund kamen wir dann durch Zufall auf das Angebot aus Treuenbrietzen.“

Vorbesitzer mit Konzept überzeugt

Das Konzept des Paares überzeugte dann auch den Vorbesitzer. „Ihm durften wir uns im betagten Alter noch im Seniorenheim vorstellen“, erzählt Jörgen Golz. „Nun müssen und wollen wir pfleglich umgehen mit dem schönen Haus, das der Besitzer immer als sein Schloss bezeichnet hatte.“

Einiges ist schon passiert, vieles aber noch zu tun. Die Backstein-Fassade ist saniert und im ehemaligen Laden sind neue Schaufenster nach Vorgaben der Denkmalpfleger eingebaut. Jetzt wird eine Heizung installiert in dem bisher nur mit Öfen beheizten mehrstöckigen Gebäude. „Das ist neuerdings nun ein Einzeldenkmal“, erzählt die Miteigentümerin.

Wie im Bilderrahmen: Jörgen Golz und Annemarie Stammkötter haben die Schaufenster ihres Hauses schon saniert. Quelle: Thomas Wachs

„Wir kannten Treuenbrietzen schon länger vom Durchfahren zu Projekten, die wir damals als Veranstaltungsmanager auch hier im Fläming organisiert hatten und fanden es immer nett“, erzählt die Hausherrin.

Beitrag für eine belebte Innenstadt

„Dass wir hier mal landen werden und uns nun schon komplett gut aufgenommen und wohl fühlen, hätten wir nie geahnt. Eigentlich wollten wir was viel kleineres. Aber irgendwie haben nicht wir das Haus, sondern das Haus wohl uns ausgesucht“, sagt Annemarie Stammkötter.

„Wir wollen etwas dazu beitragen, dass die Stadt so schön bleibt und die Innenstadt belebt wird“, sagt Jörgen Golz. Seine Partnerin hat schon konkrete Ideen, ist aber auch noch offen für neue. „Oft schauen Leute hier schon neugierig durch die große Schaufenster“, erzählen die Wahl-Treuenbrietzener.

Im Stil einer Brocanterie

Kunst und Trödel – womöglich in Kombination mit einem Café - wollen sie anbieten. Im Stil einer Brocanterie. An einer örtlichen Kunstaktion und der Einkaufsnacht nahmen die Zuzügler schon teil.

Aktuell jedoch ist der Laden Wohnzimmer, Arbeitsraum und Materiallager. Der Blick durch große Schaufenster geht vom Tisch hinüber zum Fachwerkensemble der Pfarrhäuser und der betagten Luther-Linde. „Das ist doch so pittoresk und die ganze Stadt wie ein Stück heile Welt“, sagt Jörgen Golz zu seiner neuen Heimat. „Mehr brauchen wir nicht zum Leben und Arbeiten.“

Auch das noch unsanierte Treppenhaus wird schon zur Galerie. Quelle: Thomas Wachs

Noch aber laufen im gesamten Haus Bauarbeiten. „Eine Etage wollen wir selbst bewohnen und die andere vermieten“, erklärt die Hausherrin. Im verwinkelten Hof mit alten Scheunen und Schuppen ist der Wildwuchs schon beseitigt. Ein Stadtgarten ist im Aufbau. Drei übernommene Hasen genießen die Obhut im geräumigen Stall. „Bei den Handwerkern heißen wir schon das Hasenhaus“, erzählt Stammkötter schmunzelnd.

Angekommen, um zu bleiben

Überrascht sind die ehemaligen Großstädter, „wie unkompliziert das hier auch mit Handwerkern läuft“, so Golz. „Zwar sind alle auch hier stark ausgelastet, finden immer aber eine Lösung“, erzählt der Bauherr. „Als wir kürzlich zur Messe unterwegs waren, haben wir einfach den Schlüssel hiergelassen und alles lief perfekt.“ Annemarie Stammkötter und Jörgen Golz sind angekommen, um zu bleiben.

Von Thomas Wachs