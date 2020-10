Bad Belzig

Die Spitze des neuen Ressorts Innere Verwaltung und Finanzen im Rathaus Bad Belzig bleibt erst einmal vakant. Die Stadtverordneten hätten in dieser Woche laut Vorlage eigentlich eine Leiterin berufen sollen. Doch sie hat wohl kurzfristig zurückgezogen. Deshalb haben sich die Parlamentarier darauf verständigt, den Zweitplatzierten von insgesamt fünf Bewerbern zu kontaktieren.

Anlass zur Ausschreibung gibt das Ausscheiden von Heinz Friese. Der Hauptamtsleiter tritt zum 1. November die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit an. Außerdem nutzt der Verwaltungschef die Gelegenheit für eine Umstrukturierung. Weil Kämmerin Birgit Bein den Chefposten des Fachbereichs nicht anstrebt, ist extern gesucht worden.

Anzeige

Bestandsaufnahme gewünscht

Indes wird Robert Wildgrube in Zukunft stellvertretender Bürgermeister von Bad Belzig sein. Seit 13 Monaten leitet der Treuenbrietzener die Bauverwaltung in der Stadt. „Wir arbeiten gut zusammen“, begründet Roland Leisgeng seinen Vorschlag. Dessen ungeachtet, war es breiter Wunsch unter den Abgeordneten, dass die Übertragung der Aufgabe zunächst auf ein Jahr befristet wird.

„Das ist absolut nicht gegen die Person gerichtet“, betonte Ursula Schwill von Bündnis 90/Die Grünen. Doch bei den vielen Veränderungen, die derzeit laufen, sollte ihrer Meinung eine Möglichkeit zur Bestandsaufnahme solcher Entscheidung bestehen. Gesetzliche Vorgaben gibt es in der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg dazu nicht.

Neue Spitze der Wahlbehörde

Das Stadtoberhaupt, dessen Amtszeit bis 2024 währt, hätte gern das Votum für den „Vize“ gern ohne die Bewährungsszeit gehabt. „Die Bestätigung könnte dann allemal eine gute Nachricht sein“, versuchte Parlamentschef Ingo Kampf ( SPD) salomonisch zu vermitteln.

Heinz Friese, war lange Zeit Wahl- und Hauptamsleiter in Bad Belzig Quelle: Christiane Sommer

Darüber hinaus hat Heinz Friese bislang als Wahlleiter agiert. Diese Aufgabe sollen nun Petra-Isa Tersch und Gregor Leich übernehmen. Beide sind in der Ordnungsbehörde beschäftigt. Mit der Bundestagswahl im nächsten Jahr hätten sie ihre erste Bewährungsprobe zu bestehen. Indes steht Kathrin Neufert in der Praxis ebenfalls noch zur Seite, die bislang stellvertretende Wahlleiterin war. „Bei jedem Urnengang ist de facto das ganze Haus beteiligt“, lautet die Erfahrung des Chefs. Er sieht deshalb entspannt in die Zukunft.

Von René Gaffron