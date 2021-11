Trinkwasserpreis zwischen Alt Bork und Zixdorf steigt geringfügig 

Brück

Die Preisspirale bei der Mobilen Abwasserentsorgung dreht sich weiter nur in eine Richtung. Das lässt sich auch in Golzow und Umgebung absehen. Dort wird der Entsorgungsfachbetrieb Lutz Heiber aus Rietz bei Brandenburg) die Abfuhr aus den Sammelgruben nicht länger zu den aktuellen Bedingen erledigen.

Also hat der zuständige Wasser- und Abwasserverband „Hoher Fläming“ für die nächsten zwei Jahre eine neue Ausschreibung auf den Weg gebracht. Unabhängig von deren Ausgang sind schon einmal neue Gebühren kalkuliert und beschlossen worden. „Wir können uns auf Erfahrungen anderenorts stützen“, sagt Betriebsleiter Ralf Henneberg.

Erhöhung für 155 Haushalte

Demzufolge ist eine Gebühren-Erhöhung von 8,70 auf 11,06 Euro je Kubikmeter für diese Dienstleistung vorgesehen. Betroffen sind davon 155 Haushalte. Soweit die dramatische Botschaft aus Brück.

Ralf Henneberg ist Betriebsleiter des Wasser- und Abwasserverbandes Hoher Fläming mit sitz in Brück. Quelle: Privat

Die Trinkwasserpreise zwischen Havelbruch und Hohem Fläming bleiben mehr oder weniger stabil. Während sie im Tarifgebiet rund um Golzow mit 2,05 Euro pro Kubikmeter wirklich unverändert bleiben, fällt die Erhöhung zwischen Alt Bork und Zixdorf moderat aus. Statt 1,56 werden künftig 1,59 Euro pro Kubikmeter fällig.

Gebühr noch fast stabil

Das haben die Mitglieder des Wasser und Abwasserverbandes „Hoher Fläming“ jetzt beschlossen. Die Neuberechnung erfolgt ab 1. Januar. Erst 2019 war der Trinkwasserpreis um vier Cent gesenkt worden.

Das Wasserwerk Golzow ist noch eine Baustelle. Wegen Lieferproblemen der Leitttechnik konnte nicht rehtzeitig montiert werden. Aber die Arbeiten näherrn sich dem Ende. Quelle: WAV Hoher Fläming

Steigende Kosten sind für Wartungen und Reparaturen sowie Havarie-Beseitigungen zu verzeichnen. Ein fünfstelliger Überschuss aus den Jahren 2018/19 wirkt aktuell Gebühren-mildernd. „Die Personal- und die – für den Betrieb der zahllosen Pumpen wichtigen – Stromkosten haben sich bislang noch nicht so dramatisch entwickelt wie damals angenommen“, erklärt Betriebsleiter Ralf Henneberg. Für die nahe Zukunft lässt sich das freilich kaum erwarten.

„Es bleibt ein Blick in die Glaskugel“, weiß der Kaufmann. Dabei ist der Verband, der in den Ämtern Brück und Niemegk, der Gemeinde Wiesenburg/Mark und den Ortsteilen der Stadt Bad Belzig für die Versorgung von rund 23.000 Kunden entstanden ist, auf Expansionskurs.

Fusion zu Beginn des Jahres

Seit Beginn des Jahres gehören Golzow, Oberjünne sowie Krahne zu dem in Brück ansässigen Verband. In dem Fall organisiert er auch die Abwasserentsorgung für die Kommunen. Das zahlt sich im Wortsinne für die Bürger aus. Sie profitieren von der Aufnahme unter das WAV-Dach, so dass die 19-Pozent-Umsatzsteuer für die technische Betriebsführung entfällt.

Wer an der zentralen Kanalisation gen Brandenburg/Havel angeschlossen ist, darf sich in der Folge über geringere Preise freuen. Statt 4,40 werden 3,29 Euro je Kubikmeter Abwasser aufgerufen.

Wirtschaftsplan bestätigt Investitionsbedarf

Immerhin ist es hilfreich für die allgemeine Gebührenentwicklung, dass es immer mehr Einwohner in den Südwesten von Potsdam-Mittelmark zieht, erläutert Ralf Henneberg. Doch ebenso wie bei Versorgungskapazitäten liegen die Kostenveränderungen nicht gleich auf der Hand, wenn 200, 300 Haushalte mehr angeschlossen sind.

Indes zeigt der Wirtschaftsplan noch einen großen Investitionsbedarf an. So muss der in Schwanebeck sanierte Reinwasserbehäter noch fachmännisch begrünt werden. Die Abdeckung ist notwendig, damit keine Keime eintreten können. Rohre müssen vom Wasserwerk Lehnsdorf nach Klepzig, in der Teichstraße Klein Marzehns und in der Mühlenstraße Reetz ausgewechselt werden. Schließlicht steht die Einzäunung des am Wasserwerk Groß Briesen gebohrten neuen Brunnens noch auf der Agenda.

Von René Gaffron