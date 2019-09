Bad Belzig

Der ganze Hohe Fläming ist eine große Fundgrube. Jedenfalls wenn es nach der Vielzahl und Vielfalt der Trödelmärkte geht, die an diesem Wochenende aufgebaut werden. Sowohl die Händler als als auch die Kunden haben somit die Qual der Wahl.

Für Sonnabend, 14 bis 17 Uhr, wird beispielsweise in die Tagesstätte „Tausendfüßler“ in Bad Belzigeingeladen. Alles rund ums Kind kann offeriert werden. Standgebühr: 3,50 Euro. Am Rande gibt es Kaffee, Kuchen und Kinderbelustigungen. Anmeldung: 0151/22042737. Quasi um die Ecke und schon von 10 bis 13 Uhr wird im Hospital „Zum Heiligen Geist“ ebenfalls getrödelt. Besucher sind in der Einrichtung dazu ausdrücklich erwünscht.

Der Nachbarschaftsflohmarkt in Grubohat Premiere. Sonnabend von 10 bis 17 Uhr kann präsentiert worden, was aus Uromas Zeiten womöglich andere Herzen erfreut. Während die Großen fachsumpeln. um Preise feilschen, können die Kleinen auf dem Spielplatz toben.

Der Handwerkerhof Görzkeist Sonnabend, 9 bis 19 Uhr, und Sonntag, 10 bis 16 Uhr, die Kulisse für den Baby-Basar.Dort können die Sachen für den Verkauf und eine Gebühr von 5 Euro abgegeben werden. Zehn Prozent des Erlöses kommen der Integrationskita Görzke zu Gute. Information: 0174 / 365 51 47.

Am Rande des BrückerErntefestes ist ebenfalls Flohmarkt am Sonnabend ab 10 Uhr. Und es werden alte Schuhe gesammelt.Große und kleine ausrangierte Schuhe kommen in die Tonne der Initiative „Shuuz“, die für Bedürftige sammelt. Je mehr desto größer die Spende für die Evangelische Kita „Hasenbande“. Außerdem wird die Umwelt entlastet, heißt es im Aufruf.

Von René Gaffron