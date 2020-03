Bad Belzig

Das Hofgartenkino in Bad Belzig bleibt auch in der kommenden Woche geöffnet. Auch wenn anderswo das öffentliche Leben nach und nach zum Erliegen kommt, werden dort weiter Filme gezeigt, heißt es auf MAZ-Anfrage.

So läuft zum Beispiel Crescendo – Make Music Not War. Der Film kommt am Montag, 17.45 Uhr, und am Mittwoch, 20 Uhr, im Hofgarten-Kino auf die Leinwand.

Von MAZ