Trotz Corona: Betrieb in Kita „Tausendfüßler“ in Bad Belzig geht weiter

Bad Belzig

Eltern können ihre Kinder nach wie vor in die Bad Belziger Kita „Tausendfüßler“ zur Betreuung bringen. Die Einrichtung ist trotz eines positiven Corona-Falles weiter geöffnet. „Wir sind für die Kinder da“, sagte die stellvertretende Leiterin Ines Grambow am Donnerstag der MAZ.

Die am Mittwoch bestätigte Corona-Infektion betrifft laut Ines Grambow ein Kind. Ein weiteres Testergebnis stehe noch aus und werde vermutlich an diesem Freitag vorliegen, sagte sie.

Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) hatte am Mittwochnachmittag mitgeteilt, dass es einen positiven Corona-Fall in der Kita „Tausendfüßler“ gebe. Das zuständige Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark hat nach Ermittlung der Kontaktpersonen für insgesamt 22 Menschen Quarantäne angeordnet. Diese gilt seit 16. und 19. April für jeweils zwei Wochen.

18 Kinder und vier Erzieher in Quarantäne

Betroffen von der Quarantäne sind nach Angaben von Ines Grambow vier Erzieherinnen und 18 Kinder. Insgesamt arbeiten 40 Erzieherinnen in der Kita „Tausendfüßler“ und betreuen dort normalerweise bis zu 250 Kinder.

Dass der Betrieb jetzt weitergehen darf, liegt nach Aussagen von Ines Grambow an dem speziellen Hygienekonzept der Einrichtung. „Wir arbeiten in stabilen Gruppen“, erklärte sie. „Jede arbeitet separat.“ Das bedeute, dass Kontakte unter den Kindern und Betreuern aus verschiedenen Gruppen verboten seien. Gebe es, wie jetzt geschehen, einen bestätigten Corona-Fall in einer Gruppe, könnten die anderen weiter arbeiten.

Die Einrichtung in der Heinrich-Heine-Straße 3a war erst im März dieses Jahres wegen mehrerer Corona-Fälle für zwei Wochen komplett geschlossen worden. Die rund 40 Erzieherinnen und 228 Mädchen und Jungen waren damals vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden. Tests hatten ergeben, dass fünf der Infizierten sich mit der noch gefährlicheren Virusmutation B.1.1.7 angesteckt hatten.

Von Hermann M. Schröder