Tschetschog-Oberschule: Innenhof wird zum grünen Klassenzimmer

Die noch kleine Schneefelsenbirne soll zu einem großen Baum heranwachsen. Ringsherum machen die neuen Hortensien, Herbst-Anemonen und weitere Schattengewächse den Innenhof der Krause-Tschetschog-Oberschule in Bad Belzig zu einem grünen Klassenzimmer. Nach einer Bauzeit von sieben Monaten ist der neue Rückzugsort und Unterrichtsraum an der frischen Luft in dieser Woche fertig geworden.

Fassade leuchtet farbenfroh

In türkis, gelb und orange leuchtet einem die neue Fassade des alten Schulgebäudes farbenfroh entgegen. Der Boden besteht aus kleinen Steinchen. „Er wird sich noch verdichten, bleibt aber wasserdurchlässig“, so Mirko Leuter von der Baufirma. Ob das alles so passt, schaute sich Planungsleiterin Annegret Büchner ganz genau an. Sie sorgte mit ihren Ideen für den dekorativen und standortgerechten Flair.

Zur Galerie Der Innenhof der Krause-Tschetschog-Oberschule in Bad Belzig verwandelte sich zu einem grünen Klassenzimmer. Schulleiterin Cornelia Scholler hat viele Ideen für den Unterricht an der frischen Luft.

Sei es in den Arbeitsgemeinschaften oder bei der Gruppenarbeit. Aus Sicht von Schulleiterin Cornelia Scholler gibt es etliche Möglichkeiten, den neu gestalteten Innenhof in den Unterricht einzubinden. „Wir werden das auch gleich nutzen“, sagt sie. Viele Schüler würden sich schon sehr darauf freuen, wenn sie nach der Corona wieder in die Schule kommen dürfen. „Unterricht an der frischen Luft. Das ist schon was.“

Pflanzenkunde für die Schüler

Vor allem auch im Wahlpflichtfach Naturwissenschaften soll das grüne Klassenzimmer eine große Hilfe sein. „Pflanzenkunde ist wichtig. Viele wissen gar nicht, was hier alles blüht“, sagt Scholler. Das können die Lehrer ihren Schülern von nun an greifbar machen. Dafür gibt es ausreichend neue Sitze – fest montiert und transportabel – die auch bei kleineren Veranstaltungen mit integrierter Bühne im Innenhof genutzt werden können.

Auch der Eingang zur Hofseite ist völlig neu gestaltet. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Damit alles so schön bleibt, wie es jetzt ist, sollen auch die Schüler bei der Pflege helfen“, so die Schulleiterin weiter. Schließlich solle das grüne Klassenzimmer nicht so enden, wie der alte Innenhof: Graue Betonpflaster, marode Holzbänke, zugewucherte Hecken und Kunst-Graffiti an den Wänden. Nutzen konnte man das schon lange nicht mehr. 116.000 Euro ließ sich die Stadt den Umbau kosten, wovon ein großer Teil vom Landkreis getragen wurde.

Eingang vom Schulhof erneuert

Im gleichen Zuge fand nicht nur der Neubau der Hauseingänge zum Innenhof, sondern auch der zum Schulhof auf der Südseite statt. Beide Male ist die Schule über Rampen nun auch barrierefrei erreichbar. Der Neubau auf der Schulhof-Seite kostete inklusive neuen Pflanzen rund 40.000 Euro zusätzlich, rundet dafür aber den bereits vor sieben Jahren erneuerten Schulhof ab.

Von Marcus J. Pfeiffer