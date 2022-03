Türen zum Coco-Lab auf dem Gutshof Klein Glien öffnen sich 

Hagelberg

Der Frühling ist da. Folgerichtig öffnen sich die Türen auf dem Gutshof Klein Glien. Er ist nicht länger mehr nur den Digitalarbeitern vorbehalten.

Mit dem Cocolab wird eine Werkstatt für die lokalen und zugereisten Nutzer eröffnet werden. Sie ist während der Wintermonate in der Feldsteinscheune entstanden. 3-D-Drucker, Fräse und Lasercutter stehen dort parat. „Wir haben überraschenden Zuwachs bekommen, den wir gern vorstellen möchten“, verrät Nicolai Hertle als Projektleiter.

Ziel des Tages ist die Herstellung eines Textildrucks mit der Siebdruckausstattung, die das Kreativ- und Bildungszentrum „Die Gelbe Villa“ aus Berlin den Nutzern im Hohen Fläming überlassen hat. Am Rande wird außerdem der Bau von Feinstaub-Sensoren erklärt.

Die Firma Rock-Farm erprobt am Hagelberg die effektive Kohlendioxid-Speicherung beim Mauerbau mittels Industrieroboter. Auch das Vorhaben kann in Augenschein genommen werden – am Dienstag von 16 bis 20 Uhr. Abschließend ist ein Stelldichein am Lagerfeuer vorgesehen.

Datensammlung beim Dorfrundgang

Eingebettet in die Veranstaltung wird zum Daten-Spaziergang durch das Dorf eingeladen. Abmarsch ist 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.

Dann wird eine Runde im Ort absolviert, um Punkte zu finden, an denen beispielsweise für die Datenbank der Klima-Werkstatt Bad Belzig oder für Navigations-Apps gemessen werden kann. Zwei Ansätze werden vorgestellt, wie die Sensoren-Gemeinschaft – auch in anderen Ortsteilen von Bad Belzig und Wiesenburg/Mark – gebildet werden kann.

Praktischerweise sollten die Teilnehmer ein Android-Telefon oder Tablet dabei haben. Anmeldung und Information bei: Martin.koll@okfn.de

Von René Gaffron