Turmfalken behalten Bleiberecht auf der Burg Eisenhardt

Bad Belzig

Der Nachwuchs der Turmfalken auf der Südseite der Burg Eisenhardt ist noch nicht ganz startklar. Deshalb wird ihm etwas Aufschub gewährt. Voraussichtlich in zehn Tagen sind die Jungen flügge und können ihr Domizil verlassen.

Solange wird auf die Bauarbeiten am Wahrzeichen von Bad Belzig unmittelbar unter ihrer Einflugschneise noch verzichtet. Darauf haben sich Bauamtsleiter Robert Wildgrube und Artenschutz-Referent Helmut Brücher am Montagfrüh verständigt. Ehe die Kollegen von der Hoch- und Tiefbau-GmbH Reppinichen zur Sanierung des Rondells anrücken, wird nochmals ein prüfender Blick ins Nest riskiert.

Nistkasten in der Nähe

Im Sinne des Denkmalschutzes wird das verwitterte Mauerwerk erneuert und mit einem Zinkblech abgedeckt. Fast 2000.000 Euro hat die Kommune für den Zweck kalkuliert. Fertigstellung im November sollte trotz der Verzögerung jetzt möglich sein, gibt sich Robert Wildgrube zuversichtlich.

Die jungen Turmfalken bleiben noch in ihrem Quartier an der Burg Eisenhardt. Wenn sie flügge sind, können Bauarbeiter starten. Quelle: René Gaffron

Eigentlich war vorgesehen, die Vögel aus ihrem Quartier zu holen und ein paar Meter weiter in einem vorbereiteten und schon platzierten Nistkasten umzusetzen. „Dann wären sie in gewohnter Umgebung geblieben und die Alttiere hätten auch die Bettelrufe vernommen“, erklärt Helmut Brücher. Wenn die nächsten Tage ganz und gar stressfrei verlaufen, ist das für die Tiere um so besser, schätzen die Beteiligten ein.

Aufstieg gespart

Neben den Experten freuen sich die besorgten Beobachter in Nachbars Garten sowie die Mitarbeiter von Bauhof und -verwaltung. Ihnen blieb somit ein Schweiß treibender Aufstieg zum Domizil erst einmal erspart. Immerhin Helmut Brücher hatte verschiedene Ringe dabei, um die Vögel damit kennzeichnen zu können.

Die jungen Turmfalken bekommen noch eine Schonfrist. Vogelschutz-Fachmann Helmut Brücher aus Niedergörsdorf hat die künftige Baustelle im Blick. Quelle: René Gaffron

Zwei Junge haben an der Südfassade nach vierwöchiger Brutzeit das Licht der Welt erblickt. Noch sind die Kleinen darauf angewiesen, dass sie von den Eltern – hauptsächlich mit Mäusen – gefüttert werden. Lärm und Bewegung stört die Falken eigentlich nicht, wenn es sich um gewohnte Umstände handelt. Hauptsache die Bedingungen sind beständig – beispielsweise auch am Butterturm, wo eine weitere Familie zu Hause ist.

Weitere Arten im Blick

Das ist eine relativ hohe Dichte, heißt es von den Ornithologen. Sie schätzen, dass es etwa 100 Paare im Landkreis Potsdam-Mittelmark gibt. Gerade weil sie überwiegend in historischen Gemäuern hausen, sei es von Bedeutung, bei Sanierung von Kirchen und Burgen ihre Perspektive zu sichern. „In Bad Belzig klappt das reibungslos“, so der Fachmann aus Rohrbeck (bei Niedergörsdorf).

Artenschutz-Referent Helmut Brücher hat schon Ringe zur Kennzeichnung der Vögel bei. Quelle: René Gaffron

Auf seine Empfehlung werden auch Nisthilfen für Schleiereulen und Dohlen am Mauerwerk angebracht. Gerade die geselligen Rabenvögel finden immer seltener Platz sich anzusiedeln, denn die Menschen dämmen Fassaden und schließen damit Lebensräume

Von René Gaffron