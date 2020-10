Bad Belzig

Nell Zink macht erst gar kein Geheimnis daraus, dass sie das Ende der US-Präsidentschaft von Donald Trump herbeisehnt. Am 3. November schaut die in Bad Belzig lebende Bestseller-Autorin gebannt nach Amerika. Im MAZ-Gespräch erklärt die 56-Jährige die Hoffnungen und Befürchtungen, die sie anlässlich der Wahl hegt.

Wie verfolgen Sie das Geschehen in Ihrer Heimat – und speziell die Entscheidung am Dienstag?

Nell Zink: Ich lese die New York Times online. Das Fernsehen hingegen gibt mir nicht so viel. Für den Wahltag selbst plane ich eigentlich eine Reise. Ich hoffe, dass sie stattfinden kann und nicht den Beschränkungen der Covid-19-Pandemie zum Opfer fällt.

Pflegen Sie zu dem Anlass nicht den Austausch mit Landsleuten in Berlin und Umland?

Zum einen bin ich in Deutschland gut integriert. Ich kenne hier nur einen Amerikaner – so einen Berliner Milliardär-Star-Architekten, der sich gerade in Montana aufhält – und zum anderen bin ich nicht in den sozialen Medien unterwegs. Vielmehr schreibe ich E-Mails an Freunde, die im Umfang Brief-Korrespondenzen entsprechen.

Aber Ihre Meinung ist gefragt.

Tatsächlich gibt es gerade einige Interview-Anfragen mehr. Denn die deutschen Medien haben wegen der allgemeinen Weltlage weniger Amerikaner zur Verfügung als sonst. Die Anfrage eines Rundfunksenders, am Morgen nach der Wahl live zu kommentieren, habe ich jedoch abgelehnt. Ich kann nicht ausschließen, dass ich im Fall eines Trump-Sieges nur noch schreie.

Donald Trump, Präsident der USA, spricht auf einer Wahlkampfveranstaltung im Polo Club. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Haben Sie selbst ihre Wahl schon getroffen?

Ja, schon seit September ist das erledigt. Denn in Pennsylvania, wo meine Stimme gezählt wird, kann es sehr bedeutend sein. Er zählt zu den sogenannten Swing-States, die weder bei Republikanern noch bei Demokraten als sicher gelten.

Wie ist der organisatorische Ablauf?

Weil ich in den USA zuletzt in Philadelphia gewohnt habe, muss ich mich nur bei der Wahlbehörde dort melden. Dann müssen ein paar persönliche Fragen beantwortet werden, ehe die eigentlichen Wahlunterlagen zugeschickt werden. Das geht auch per E-Mail, aber zurück muss der ausgefüllte Wahlzettel mit der Post. Deswegen habe ich es schon im September gemacht.

Wie lautet denn Ihre Prognose für den Ausgang der Wahl?

Der Amtsinhaber hat immer einen Vorteil. Außerdem wird er jetzt noch einmal alle Kräfte mobilisieren, um an der Macht zu bleiben, obwohl gerade sein Umgang mit Corona doch manchen zweifeln lässt. Leider ist es so, dass viele Bürger in den USA vollkommen politisch ungebildet sind. Sie bekennen sich zu linken, sozialen Zielen und glauben allen Ernstes, dass Donald Trump sich dafür einsetzt. Dabei ist er nur Industrie-verliebt, ein richtiger Naturfeind, und äußerst nationalistisch. So aber kann die Zukunft nicht gestaltet werden.

Sondern?

Es braucht zum Beispiel einen radikalen Wandel hin zur Energie-Effizienz. Nicht die Digitalisierung und nicht Elektro-Autos mit Wind- und Sonnenenergie retten die Erde. Biomasse-Verbrennung im großen Stil erst recht nicht! Es müssen dringend weniger Ressourcen verbraucht werden.

Leben Sie nach diesem Prinzip?

Ich habe immerhin kein Auto. Wenn es nicht anders geht, nutze ich auch das Flugzeug. Mir genügt eine kleine Wohnung. Für die Ernährung kaufe ich bewusst ein. Ich bin praktisch vegetarisch, aber seitdem ein Supermarkt in Bad Belzig Bio-Rindfleisch aus Weidetierhaltung im Angebot hat, mache ich Bouletten, um Tierhalter und den Händler zu ermutigen.

Klima- und Corona-Krise halten die Welt in Atem. Ist das inspirierend für Sie als Schriftstellerin?

Aktuell lege ich eine Schaffenspause ein. Nach vier Romanen in fünf Jahren ist das nötig. Es lässt sich doch gut davon leben. Natürlich hätte ich mein aktuelles Buch „Das hohe Lied“ gern noch häufiger präsentiert. Beispielsweise war für vorige Woche eine Lesung in der Fläming-Bibliothek Rädigke vorgesehen. Sie ist auf 2021 verschoben.

Zur Person Nell Zink ist 1964 in Kalifornien geboren und wuchs im ländlichen Virgina auf. Sie hat schon in der Kindheit ein literarisches Talent gepflegt, veröffentlichte aber nichts. Am College widmete sie sich der Philosophie. Nach drei Jahren in Tel Aviv kam sie 2000 nach Deutschland und promovierte an der Universität Tübingen in Medienwissenschaft. Ihr Debüt „Der Mauerläufer“ (2014) wurde auch dort verfasst. 2013 ging es schließlich nach Bad Belzig. Hier sind die Romane „Virginia“ (2016) „Nikotin“ (2019) und „Das hohe Lied“ (2020) entstanden. Zum Publizieren animiert wurde die Autorin durch eine Korrespondenz mit dem US-Star-Autorin Jonathan Franzen zu dessen Artikeln über Zugvögel im „New Yorker“.

Weshalb ist Deutschland ihre Wahlheimat?

Das soziale Netz ist bemerkenswert. Unvorstellbar in Amerika, wo in manchen Bundesstaaten jede Absicherung fehlt. Während hier die Leistungsempfänger zur Grundsicherung noch die Wohnkosten finanziert bekommen. Dafür zahle ich gerne Steuern.

Warum ist Bad Belzig besser als Berlin?

Ich liebe Großstädte, aber ich kann da nicht wohnen. Ich brauche Ruhe und Einsamkeit.

Können Sie sich auch vorstellen, sich hierzulande auch noch politisch zu engagieren?

Ich bin Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen, war früher in Reutlingen auch beim BUND und Naturschutzbund aktiv. Bisher fehlte mir in Bad Belzig einfach die Zeit. Ich war ja dauernd unterwegs. Jetzt lerne ich die Stadt aber besser kennen und werde vielleicht aktiver.

