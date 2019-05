Bad Belzig

Jeder kann seinen Beitrag leisten, den Planeten zu erhalten. „Schlicht damit beginnen, Strom zu sparen, die Nutzung von Plastik auszuschließen und sich vegan oder vegetarisch ernähren –das wäre schon ein Anfang“, sagt Valentin Kroll. Er war einer von zwei Rednern bei der Kundgebung der Bewegung „Fridays For Future“ am Freitag mittag in Bad Belzig.

Mehr als 100 Teilnehmer sind dem Aufruf nochmals gefolgt. „Das übertrifft unsere Erwartungen“, war Ida Hartung vom Organisationsteam erfreut über die große Resonanz. Seit Anfang April wird regelmäßig für lokalen und globalen Klimaschutz demonstriert.

Andrang an der Stolpe-Linde

An der Stolpe-Linde vor dem Rathaus musste die Menge dieses Mal etwas zusammen rücken. Denn die Aktion ist zwar beim Polizeirevier Bad Belzig angemeldet gewesen. Ein halbes Dutzend Beamte war am Rande im Einsatz. Allerdings wurde kein Antrag beim Ordnungsamt gestellt, so dass der Marktplatz fest in den Händen der mobilen Bürgerschaft geblieben war.

Vor der Europa- und Kommunalwahl war es Jonas Dietrich und Mitstreitern nochmals ein Anliegen gewesen, auf die Bedeutung der Urnengänge am Sonntag hinzuweisen. Bundesweit gab es parallel etwa 300 ähnliche Aktionen. „Es ist eine Richtungswahl, bei der sich entscheidet, ob Agrarsubventionen in die Massentierhaltung investiert werden oder in die ökologische Viehhaltung“, lautet seine Erkenntnis.

Erwachsene in der Mehrheit

Der Appell kam durchaus an. Denn die reifere Jugend –mit Stimmrecht am Sonntag –war bei der Veranstaltung in der Mehrheit. „Das ist nicht schlimm, wenn sich die Verantwortlichen auf die Straße begeben und nicht die Opfer der bisherigen Entwicklung“, resümierte dazu Jürgen Hauschke. Nach wie vor riskieren die Kinder dokumentierte Fehlstunden, wenn sie nicht beim Unterricht erscheinen. „Wir werden aber auch nicht aktiv an der Teilnahme an der Kundgebung gehindert“, erklärte Susanne Gombert aus der 11. Jahrgangsstufe des Fläming-Gymnasiums. Sie hat mit Rebecca Schulz und Hannah Lehmann veganen Kuchen für die Protestierenden verkauft.

Außerdem wurde ein Banner gestaltet, mit dem es dann auf die Runde vorbei am Landratsamt und an den Schulen durch Bad Belzig ging. Im Anschluss haben sich die Protagonisten zusammen gesetzt, um weitere Aktivitäten in der Kur- und Kreisstadt zu beraten.

Von René Gaffron