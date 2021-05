Überraschung: keine Einfahrt in die Altstadt von Bad Belzig 

Bad Belzig

Überraschung am Montagfrüh im Zentrum von Bad Belzig. Die Zufahrt zur historischen Altstadt ist an der Wiesenburger Brücke gesperrt. Es handelt sich weder um einen Testlauf zur Verkehrsberuhigung noch um eine Havarie.

Vielmehr soll eine neue Trafo-Station an der ehemaligen Bäckerei in der Magdeburger Straße errichtet werden. Das gemauerte Gebäude ist bereits abgerissen worden. Die Technik stammte noch aus den 80er-Jahren, sagt Thomas Lennecke. Wie der Leiter des Edis-Regionalzentrums erklärt, wird die Station nun mit intelligenter Daten- und Steuerungstechnik ausgestattet, so dass die Stromversorgung in der Kur- und Kreisstadt in Zukunft noch flexibler und effektiver erfolgen kann.

Umleitung durch Niemöllerstraße

Mit den Arbeiten beauftragt sind die Kollegen vom ortsansässigen Dienstleister Elektro-Beelitz. Im Lauf des Tages wird auch noch ein Kran zum Einsatz kommen. Kraftfahrer werden in die Niemöllerstraße am Landratsamt Bad Belzig umgleitet. Die Wiesenburger Straße kann wie üblich passiert werden.

Wenn alles planmäßig verläuft, ist die Sperrung am Abend wieder aufgehoben. Mit weiteren Einschränkungen an der Stelle muss aber gerechnet werden.

Von René Gaffron