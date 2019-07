Martin Weigel gehört seit 2012 zur Gruppe „ Keimzeit“. Seinerzeit folgte er auf Rudi Feuerbach.

„Für die vergangenen sieben Jahre bin ich der Band sehr dankbar“, sagt er. Der Abschnitt neigt sich für ihn persönlich dem Ende entgegen. Vor allem der Aufwand, „damit der Zirkus rollt“, könne von ihm nicht mehr geleistet werden.

Der 37-Jährige wird im Oktober zum dritten Mal Vater. Außerdem arbeitet er in der Woche in einer Computerfirma in Bad Belzig. Gleichwohl möchte er in der knapp bemessenen Freizeit weiter musizieren und offen sein für Neues.

Mit „ Keimzeit“ steht der Gitarrist noch bis Jahresende auf der Bühne. Dem Akustik-Quintett soll er ebenfalls erhalten bleiben.

Die Band sucht Ersatz. Es sind bereits Kollegen angefragt, wie Bassist Hartmut Leisegang bestätigt hat.