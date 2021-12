Umkleideschränke aufgebrochen in Steintherme Bad Belzig   

Bad Belzig

Nach der Entspannung kam die Aufregung mit einer bösen Überraschung. Während sich Gäste in der Steintherme am Kurpark in Bad Belzig am Sonntagabend erholten, schlugen Kriminelle in den Umkleideräumen zu. Zwischen 18.30 und 20.20 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter oder Täterinnen an mehreren Spinden zu schaffen.

Bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei vor Ort stellte sich heraus, dass mindestens in einem Fall ein Mobiltelefon und Bargeld gestohlen worden seien. Weitere Angaben zu Diebesgut liegen noch nicht vor.

Die Polizei fragt daher jetzt in einem Zeugenaufruf: „Wer hat die Tat beobachtet oder kann diesbezüglich Hinweise geben?“ Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter 03381/5600 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Bürger können auch das Hinweisformular im Internet-Bürgerportal nutzen. Dieses ist zu erreichen unter www.polizei.brandenburg.de oder unter polbb.eu/hinweis.

Von MAZ