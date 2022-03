Umzug der Schokoladenmanufaktur von Bad Belzig nach Wiesenburg ist perfekt

Zwei Interessenten aus Bad Belzig wollten das Café „Am Schlosstor“ in Wiesenburg betreiben. Es geht an Chocolatier Urs Kunz. Damit löst sich noch ein Raumproblem.

Urs Bastian Kunz wird sein Domizil in Bad Belzig nur noch am Wochenende öffnen. Er konzentriert sich auf neue Aufgaben in Wiesenburg. Quelle: Jan Russezki