Bad Belzig

Das sieht man auch nicht alle Tage: Eine unbekannte Person hat sich in einem Bad Belziger Waldstück spektakulär festgefahren. Das Auto stand dort tagelang – verlassen und manövrierunfähig. Nun stellt sich die Frage: Wie geht das? Und wer ist der Halter?

Das Fahrzeug der Marke Skoda steckte in einem kleinen Waldstück zwischen BEFA Fahrzeugbau und dem Stadion am Borussiaweg fest. Dort hat es Steffen Geissler verwundert entdeckt. Perplex teilte er die Fotos des Wagens in der Facebook-Gruppe „Bad Belzig 2.0“ und versah sein Posting mit der ungläubigen Frage: „Wie bekommt man denn das hin?“

Dieses Auto steht seit Sonntag verlassen im Wald in Bad Belzig auf dem Weg zwischen Sportplatz und dem Gelände der BEFA Belziger Fahrzeugbau GmbH. Quelle: privat

Die Überlegungen der Bad Belziger zum Fall des feststeckenden Pkw sind in jedem Fall vielfältig, augenzwinkernd und kreativ. „Wenden in drei Zügen – und beim zweiten schachmatt“, schrieb einer unter die Fotos. „Ich würde mal sagen – Prüfung bestanden“, kommentierte ein weiterer User süffisant. „Das ist wahrscheinlich einer aus Berlin, die parken immer so“, antwortete ein anderer.

Diese Vermutung entkräftete jedoch der Verfasser des Beitrags höchstselbst. Seiner Aussage nach beginnt das Kennzeichen mit dem Kürzel „HZ“ – demnach ist der Wagen im Landkreis Harz ( Sachsen-Anhalt) zugelassen. Raphael Thon vermutete indes, dass die Person hinterm Lenkrad versuchte, den Wagen auf dem schmalen Waldpfad zu wenden – was, wenn das stimmt, gründlich in die Hose ging. Vermutungen anderer User gingen in Richtung Diebstahl – auch eine vorstellbare Version.

Auf welchen kuriosen Wegen der kleine Skoda in eine derart missliche Lage manövriert wurde, wird allerdings wohl ein Geheimnis bleiben. Inzwischen ist das Auto verschwunden. Beobachter meldeten am Dienstag vom Ort des Geschehens frische Abschleppspuren.

Von Philip Rißling