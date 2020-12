Unbekannte klauen in Bad Belzig Weihnachtsdeko – und schlagen nur wenig später erneut zu

Bad Belzig

Unbekannte haben in Bad Belzig Weihnachtsdekoration gestohlen. Die Täter schlugen am Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, im Weitzgrunder Weg zu – beide Male am selben Haus. Die Diebe entwendeten zunächst aus dem Vorgarten Teile einer Weihnachtsdekoration. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei beleuchtete Weihnachtsbäumchen und eine Glasfigur gestohlen, heißt es seitens der Polizeidirektion in Brandenburg an der Havel. Die entstandene Schadenshöhe wird von den Geschädigten mit 100 Euro angegeben. Am Freitagvormittag rief derselbe Geschädigte erneut bei der Polizei an – auch diesmal nahmen die Diebe etwas aus seinem Vorgarten mit: ein LED-Dekorations-Rentier mitsamt Schlitten; Wert: rund 200 Euro. Die Polizei nahm in beiden Fällen Anzeigen wegen Diebstahls auf. Nach den Tätern wird gesucht.

Von Philip Rißling