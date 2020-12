Und was ist mit uns? Moorschutz beunruhigt mittelmärkische Bauern

Brück

Die Bauern zwischen Brück und Bad Belzig sprechen sich für Moorschutz aus. Die Vernässung der Belziger Landschaftswiesen in Größenordnungen, wie sie jetzt in einer Machbarkeitsstudie vorgestellt werden, lehnen sie jedoch ab. „Wir können uns nicht einfach die Flächen unter Wasser setzen lassen“, hieß es bei einer Versammlung am Mittwochvormittag.

Ungeachtet der sich ausbreitenden Covid-19-Pandemie folgten mehr als 40 Landwirte der Einladung des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark. In der Reithalle der Agrar-GbR Brück der Brüder Haselhoff sammelten sie Kraft und Argumente, um das Vorhaben doch noch im Interesse von Eigentümern, Nutzern und Bewohnern zu beeinflussen. Sie wollen selber Forderungen stellen, „denn ungeachtet der gepredigten Transparenz und formellen Bürgerbeteiligung findet bisher kein Interessenausgleich statt“, lautet die Kritik

EU-Richtlinie als Maßstab

Anlass zum Protest gibt eine im Auftrag des Landesamtes für Umwelt vom Ingenieurbüro IHC Cottbus erarbeitete Expertise. Unter Berufung auf die Europäische Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet sich das Land Brandenburg nämlich, bis zum Jahr 2027 seine Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Je feuchter desto besser für Flora, Fauna und das Klima, lautet die vereinfachte Formel.

Aktuelle Aufnahme: das Wasser wird den Belziger Landschaftswiesen nicht für Moorschutz entzogen. Quelle: Privat

Dabei rechnen die Fachleute mit Vorteilen für die Beteiligten, „weil sonst Austrocknung und Moorhöhenverlust mittelfristig die Nutzbarkeit und Wasserbewirtschaftung einschränken könnten“, so heißt es. „Ziel ist es, dass die Wasserspiegel im Sommer nicht unter 40 Zentimeter unter Flur fallen, um die Austrocknung des Oberbodens zu vermeiden“, erklärt Lukas Landgraf, Feder führender Bearbeiter in der Landesbehörde.

Lebensraum der Trappe in Gefahr

Schon am formulierten Ziel bestehen Zweifel. „Denn mit den Maßnahmen wird langfristig der Lebensraum der Trappe zerstört“, heißt es im Schreiben des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark an den Präsidenten des Landesamtes für Umwelt Dirk Ilgenstein. Es gilt es als offenes Geheimnis, dass die Gewässerökologen und die Vogelschützer seiner Behörde kontrovers über die Auswirkungen auf das Revier des Märkischen Straußes streiten.

Doch die Bauern, die seit 30 Jahren sehr sensibel mit der Kulturlandschaft umgehen, haben ihre eigenen Bedenken, schildert Silvia Wernitz. Die Bauernverband-Geschäftsführerin berichtet von gleichlautender Kritik der Fachbehörden des Kreises Potsdam-Mittelmark.

Silvia Wernitz, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark. Quelle: René Gaffron

Beispielsweise werden Vorschläge zum Rückbau oder dem Schlitzen von Wällen, die Verschwenkung des Verlaufes der Plane sowie anderer Bäche und Fließe mit Kopfschütteln quittiert. Dann wäre wahrscheinlich nicht einmal die extensive Nutzung im Schutzgebiet möglich.

Wasserregulierung statt Vernässung

„Wenn das Wasser in großen Mengen für das Moor eingesetzt wird, besteht die Gefahr der Austrocknung schon in nächster Umgebung“, ahnt Werner Niendorf von der Neschholzer Wühlmühle. Wie Berufskollege Peter Kernchen aus Trebitz plädiert er dafür, dass nasse Element wahlweise nach starken Niederschlägen durch gepflegte Gräben abfließen zu lassen, aber auch bei Bedarf mit intakten Wehren und Stauköpfen in der Landschaft zu halten.

Protest des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark in der Reithalle Brück. Die Landwirte fürchten den Moorschutz in den Belziger Landschaftswiesen. Quelle: René Gaffron

Was die Bauern richtig aufbringt: Parallel läuft seit 2014 die Flurneuordnung. In dem auf noch 15 oder mehr Jahre angelegten Verfahren sollen die Splitterflächen von 1000 Eigentümern zusammengefügt und dann – möglichst mit Wertausgleich – neu geordnet und erschlossen werden. „Doch das Land nimmt schon aggressiv sein Vorkaufsrecht wahr und sichert sich seine Pfründe“, lautet die Beobachtung von Thomas Haseloff. Der Brücker glaubt, dass somit vollendete Tatsachen geschaffen werden und den Nutzern am Rande buchstäblich das Wasser abgegraben wird.

Zuerst noch Sinnfrage stellen

Ähnlich fällt das Resümee von Dietmar Bölke vom Baitzer Reiterhof Peters aus, der geflutete Weiden nicht gebrauchen kann. „Die beiden Verfahren werden nicht zufällig zeitgleich geführt. So ist die stille Enteignung programmiert“, echauffiert der ehemalige Verwaltungsangestellte.

Für ihn stellt sich die Sinnfrage: „Das Wasser im Gebiet ist klar, fast trinkbar. Es gibt sicher andere Gegenden im Land Brandenburg und darüber hinaus, wo das Geld der Europäischen Union zweckdienlicher ausgegeben werden kann.“ Oder es sollte für ländliche Entwicklung investiert werden.

